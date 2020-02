Samsung vend-il des stylets S de remplacement pour le Galaxy Note 9?

Meilleure réponse: Vous pouvez acheter un S Pen de remplacement directement auprès de Samsung en noir, marron, jaune ou violet, mais vous constaterez que des détaillants tiers les vendent un peu moins cher.

Pouvez-vous simplement échanger votre S Pen?

Si votre S Pen est manquant ou que vous venez de décider d’essayer une couleur différente, il n’y a pas de meilleur endroit pour acheter quelque chose que directement à la source. Vous savez que vous obtenez exactement ce pour quoi vous payez, et en cas de problème, vous n’avez qu’à faire affaire avec une seule entreprise pour trouver une solution.

Samsung a le S Pen pour le Note 9 disponible en noir, violet, marron et jaune (appelé bleu, à coordonner avec le Note 9 bleu) pour 30 $. Une fois que vous recevez votre S Pen, faites-le simplement glisser dans le silo du Note 9 pour coupler les deux appareils ensemble.

Méfiez-vous des imitations bon marché

Comme avec tout produit, il y a forcément des options tierces disponibles pour moins cher qui prétendent fonctionner parfaitement, mais ne vous y trompez pas. Le S Pen pour Galaxy Note 9 a des fonctionnalités plus nuancées que les tiers ne peuvent tout simplement pas reproduire.

Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de bonnes sources extérieures pour acheter un S Pen légitime. Si vous regardez sur Amazon, vous constaterez que le stylo officiel Purple Note 9 S se vend un peu moins que celui sur le site Web de Samsung. Faites simplement vos recherches avant d’acheter auprès d’un tiers, mais vous pouvez obtenir une bonne affaire.

Qu’en est-il des stylos S des anciens téléphones?

Si vous avez un ancien S Pen assis autour d’un téléphone comme le Galaxy Note 8, il fonctionnera techniquement avec le Note 9, et il s’intégrera même dans le téléphone, mais il n’aura pas le super-condensateur à l’intérieur du Le S Pen de Note 9 qui permet ses capacités sans fil. De plus, avec le Note 9 S Pen à environ 30 $ en ce moment, il est inutile de dépenser 20 $ de plus pour l’ancien modèle. Ne calcule pas.

