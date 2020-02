Samsung vendra deux banques d’alimentation USB-C à charge rapide de 25 W pour le Galaxy S20 (mise à jour: prix aux États-Unis)

Hier, Samsung a annoncé une multitude d’accessoires pour sa nouvelle gamme Galaxy S20, mais n’a pas mentionné le gadget dont tout le monde a besoin ces jours-ci: les batteries. Ils ne sont peut-être pas aussi sexy que les boîtiers LED ou Kvadrat, mais ils peuvent être de véritables sauveteurs, et Samsung vendra bientôt une puissante paire de banques d’alimentation avec une sortie USB-C jusqu’à 25W.

Bien que Samsung positionne ces batteries comme accessoires S20, elles fonctionneront bien avec tous les autres smartphones prenant en charge la charge ultra rapide de 25 W (pensez aux Galaxy Note10, A60, A70, etc.). Les deux modèles ont une capacité de 10000 mAh, au moins un port USB-C pour l’entrée et la sortie, et sont livrés avec un câble de charge.

Batterie de 25 W

Mais les similitudes s’arrêtent là. L’un d’eux (illustré en haut de la publication) est plus grand et abrite un chargeur de charge sans fil Qi de 7,5 W pour votre téléphone, accessoire ou portable. Il dispose également d’un port USB-C supplémentaire, ce qui lui permet de remplir jusqu’à trois gadgets simultanément. Le second est plus basique et offre un port USB-A secondaire sans aucune capacité Qi.

La gauche: Batterie standard. Droite: Batterie sans fil.

Le prix et la disponibilité de ces banques d’alimentation sont inconnus à ce stade, mais il semble qu’ils seront disponibles partout où se trouve le S20. Nous vous informerons une fois que nous les aurons mis en vente.

Prix ​​aux États-Unis

Les listes américaines pour les deux batteries sont maintenant en ligne. Le modèle Qi plus grand et meilleur coûtera 80 $, mais nous ne savons pas à quel prix le modèle de base non-Qi sera vendu. Les deux ne sont pas encore disponibles sur Amazon ou d’autres détaillants.