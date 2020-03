Samsung verrait des ventes «très décevantes» de téléphones de la série Galaxy S20

Un rapport en provenance de Corée du Sud avait affirmé le mois dernier que les ventes initiales des téléphones de la série Galaxy S20 de Samsung étaient nettement inférieures à ce que la société avait prévu. Maintenant, un nouveau rapport du Seoul Economic Daily suggère que le trio Galaxy S20 n’a vendu qu’environ 60% autant que la série Galaxy S10 dans le même laps de temps sur le marché l’année dernière.

Bien que les chiffres de vente exacts ne soient pas encore disponibles, Samsung devrait révéler des chiffres officiels d’ici la fin de ce trimestre. Les informations ne sont certainement pas choquantes, car la pandémie de coronavirus a très durement frappé l’industrie des smartphones. Selon les données de Strategy Analytics, les expéditions mensuelles mondiales de smartphones ont chuté de 38% en glissement annuel en février.

La seule doublure argentée pour Samsung en ce moment est que le Galaxy S20 Ultra s’avère plus populaire que les Galaxy S20 et S20 + parmi les consommateurs. Selon un récent rapport de The Elec, le S20 Ultra représentait 50% de toutes les précommandes de la série S20. Grâce à la forte demande pour le produit phare le plus cher du Galaxy S, Samsung aurait commandé plus de capteurs de caméra 108MP.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Samsung avait vendu environ 36 millions d’unités de téléphones de la série Galaxy S10 l’année dernière. Avec un début de vente décevant, il semble désormais très improbable que la société soit en mesure d’atteindre son objectif de 32 millions de ventes pour la série Galaxy S20. Outre la pandémie de coronavirus, le prix élevé des téléphones de la série Galaxy S20 et la réduction des subventions des opérateurs ont également eu un impact sur les ventes.