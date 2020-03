Samsung, veuillez copier la conception du clavier iPad Pro ridiculement cher d’Apple

Joyeux samedi à la maison, peeps! Aujourd’hui, nous allons parler des tablettes!

Il semble que la plupart des gens du côté Android de la technologie ne sont pas vraiment dans les tablettes, pas même ceux qui gèrent les choses chez Google. Je tombe dans cette catégorie, mais une grande raison est qu’ils ne sont vraiment pas géniaux lorsque vous essayez de faire un travail avec un seul. Vous avez besoin d’un clavier externe (et peut-être même d’une souris) pour taper plus de quelques mots et les claviers de tablette ont une longue histoire d’être des morceaux de merde géants que vous n’avez utilisés que parce qu’il n’y avait pas de meilleure alternative.

J’ai compris. Une tablette est conçue pour être légère et portable et si vous attachez un clavier substantiel à celui comme ASUS le faisait avec l’ancienne série Transformer, vous vous retrouvez avec un ordinateur portable, vous pourriez donc aussi bien utiliser un Chromebook ou un MacBook Air. Samsung doit le savoir car il a essayé de remédier à la situation avec le clavier d’origine du Galaxy Tab S6 qui était rigide et robuste à certains endroits appropriés et avait un trackpad intégré qui était bon à utiliser.

Maintenant, Samsung doit aller plus loin et simplement copier l’enfer du nouveau clavier iPad Pro d’Apple et dire que c’est fait. Sérieusement – copiez-le, puis combattez-le plus tard devant le tribunal et ne donnez aucun Fs sur ce que les experts Apple ont à dire à ce sujet.

En tant que personne qui a souffert en essayant d’utiliser la Pixel Slate sur mes genoux avec son clavier fragile et très merdique, j’ai une certaine autorité ici. Si vous avez une ardoise et avez fait la même chose, vous savez ce que je veux dire quand je dis que les claviers de style couverture de livre fragiles n’ont rien à faire pour un appareil de plus de 5 pouces et si vous essayez d’en utiliser un, vous passerez plus de temps à garder il s’est perché sur vos genoux que vous taperez. Ils sont horribles.

Ce que vous faites est de rendre le fond suffisamment rigide pour rester plat, ce qui est exactement ce que Samsung a fait avec la Tab S6, et de rendre le dos suffisamment rigide pour maintenir la tablette en place. Samsung n’a pas fait cette deuxième partie avec la Tab S6, et cela vous tombera dessus, sauf si vous tenez les choses assez calmes. Vient ensuite Apple avec un clavier très joli et apparemment défiant la gravité qui utilise toujours un mécanisme de montage magnétique, et la société a collé un milliard de dollars (OK, 299 $ pour la version 11 pouces mais je suis toujours assez proche). parce qu’il sait qu’il peut s’en tirer.

C’est cher mais ça vaut probablement le coup pour les gens de l’écosystème Apple. Samsung pourrait faire mieux et moins cher.

J’ai pensé comme ça quand je l’ai vu pour la première fois aussi. Puis j’ai réfléchi. Et si Samsung copiait ce mf’er, avec la fantastique intégration du trackpad, puis le vendait comme un accessoire de 179 $ au prochain modèle premium Galaxy Tab S? Gardez le clavier folio pour tous ceux qui ne veulent presque jamais utiliser de clavier (une fois le prix réduit), mais ayez ce nouveau clavier accessoire magique qui fait tout aussi bien ou mieux que les nouveaux trucs élégants d’Apple.

Nous savons tous que Samsung peut le faire. Ne me regardez pas de cette façon, vous savez très bien que Samsung a copié beaucoup de choses d’Apple et Apple a copié beaucoup de choses de Samsung ou d’Android et que chaque entreprise copie tout ce qui est bon. Sachez que cela signifie pour nous de meilleurs produits à acheter et ne vous souciez plus de ce que les PDG des entreprises pleurent; c’est pour cela que les avocats sont payés.

Quoi qu’il en soit, Samsung pourrait construire et vendre un nouveau clavier beaucoup moins cher qu’Apple et les personnes qui souhaitent essayer d’utiliser une tablette comme un véritable appareil de travail en bénéficieraient. Deux choses en font quelque chose que je veux vraiment voir: “l’ouverture d’Android” et la capacité de Samsung à apporter des modifications petites mais significatives à ses conceptions.

Une Galaxy Tab S6 serait tout aussi idéale pour travailler qu’un iPad Pro si elle était plus facile à taper sur la route.

Android a l’avantage d’avoir un système de fichiers ouvert – ce qui signifie que vous pouvez brancher un appareil et accéder à des fichiers et dossiers réels – et utilise les normes USB habituelles. Cela signifie que vous pouvez brancher une carte SD ou une clé USB ou un appareil photo ou quoi que ce soit dedans et cela peut simplement fonctionner sans aucune BS “Made for Samsung” nécessaire.

Et Samsung n’a pas peur de reprendre un design existant et de le peaufiner avec de nouvelles idées. Parfois, nous détestons cela, mais d’autres fois, les gens de Samsung ressemblent aux super-génies fous qu’ils sont probablement. Samsung identifierait ce qui ne va pas avec le design et essaierait de le corriger avec la version deux. Et trois. Et quatre. Samsung ajouterait de nouveaux gestes au trackpad et améliorerait la façon dont Samsung DeX ou le mode bureau d’Android fonctionne avec le trackpad. Samsung prendrait ce design de clavier et le transformerait en quelque chose de propre.

Et c’est à ce moment-là que je veux réellement utiliser une Galaxy Tab S tous les jours. Veuillez y arriver, Samsung.