Samsung vient de mentionner accidentellement le Galaxy S20 sur son site Web – .

L’événement Galaxy S20 n’est que dans une semaine, mais cela va être assez ennuyeux pour tous les fans de Samsung qui sont constamment à la recherche de rumeurs sur le Galaxy S20. Tout sur la nouvelle série de téléphones a fuité bien à l’avance, avec des rapports ultérieurs confirmant des fuites précoces et révélant encore plus de secrets. Dans l’état actuel des choses, nous savons que la série Galaxy S20 aura quatre caractéristiques de signature distinctes, qui ont été détaillées à plusieurs reprises dans ces rumeurs. Et il semble que Samsung vient de confirmer l’un d’eux.

Les téléphones Galaxy S20 auront tous des écrans à taux de rafraîchissement élevé. Nous examinons des écrans Full HD fonctionnant à 120 Hz, et vous pourrez choisir si vous souhaitez rester à 120 Hz ou le refuser. C’est une caractéristique de signature.

Les trois téléphones auront des systèmes de caméras multi-objectifs à l’arrière, dotés de nouveaux capteurs et prenant en charge de nouveaux modes de prise de vue. Le Galaxy S20 Ultra 5G est le meilleur d’entre eux et le seul combiné à contenir un appareil photo périscope pouvant prendre en charge un zoom numérique jusqu’à 100x. L’Ultra aura également un objectif principal de 108 mégapixels contrairement à tout ce que vous avez vu sur un téléphone Galaxy S. La photographie sera une autre caractéristique importante qui sera mise en évidence dans le marketing de Samsung pour les nouveaux appareils.

La troisième caractéristique majeure du Galaxy S20 concerne la connectivité. La gamme S20 sera la première série Galaxy S de Samsung à prendre en charge la 5G, quelle que soit sa taille. Le plus petit modèle S20 sera disponible en versions 4G et 5G, tout comme le Galaxy S20 +. L’Ultra, quant à lui, ne sera disponible qu’en tant que modèle 5G.

La quatrième caractéristique majeure du Galaxy S20, et celle à laquelle nous ne nous attendions pas, est le nom. Pour la première fois depuis que Samsung a lancé ses premiers clones d’iPhone, Samsung va sauter un rythme. Faites-en quelques-uns, car la série Galaxy S est sur le point de passer du Galaxy S10 au Galaxy S20. Le Galaxy S est la marque la plus puissante de Samsung en ce moment et l’un des téléphones les plus vendus de la société. Mais Samsung estime apparemment qu’un schéma de nommage séquentiel du Galaxy S11 nuirait au modèle 2020.

Source de l’image: Samsung via MobileFun

Il est difficile de savoir si S20 est lié à l’année, auquel cas c’est un bon choix. Mais si le Galaxy S21 de l’année prochaine s’avère être le S30, alors nous saurons que Samsung ne l’a fait que pour que le Galaxy S semble plus récent que ses rivaux, en particulier l’iPhone. Le Galaxy S20 ne suit pas l’iPhone 12, une stratégie que Huawei a vue pour la première fois il y a quelques années.

Source de l’image: Samsung via MobileFun

Si vous ne l’avez pas encore deviné, Samsung a confirmé le changement de nom du Galaxy S11, répertoriant les accessoires Galaxy S20 et Galaxy S20 + sur son site Web, comme le montre la capture d’écran ci-dessus de MobileFun. Le surnom de S20 Ultra n’a pas encore été aperçu sur Samsung.com, mais ce n’est probablement qu’une question de temps jusqu’à ce que Samsung le dévoile. C’est comme si Samsung ne se souciait pas vraiment des fuites à ce stade.

Source de l’image: Karlis Dambrans / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.