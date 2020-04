Samsung vient de nous donner une fenêtre de lancement approximative pour Galaxy Note 20, Fold 2

Samsung a publié ses résultats financiers du premier trimestre 2020, et bien qu’il soit touché par la pandémie, son unité mobile a quand même réussi à déclarer des bénéfices relativement sains. En outre, la société a également utilisé le rapport financier pour révéler une fenêtre de lancement approximative pour ses prochains appareils pliables et Note.

La division informatique et mobile de l’entreprise a enregistré une baisse de 4% de ses ventes d’une année sur l’autre, passant de 27,2 billions de wons (~ 22,3 milliards de dollars) au premier trimestre 2019 à 26 billions de wons (~ 21,3 milliards de dollars) au premier trimestre 2020. Samsung a également accusé COVID-19 vers la fin du premier trimestre pour les expéditions mobiles en baisse d’un trimestre sur l’autre.

Cependant, les bénéfices de l’unité ont connu une légère croissance en glissement annuel, passant de 2,27 trillions de wons (~ 1,8 milliard de dollars) au premier trimestre 2019 à 2,65 trillions de wons (~ 2,1 milliards de dollars) au premier trimestre de 2020. Samsung dit qu’une «combinaison de produits améliorée» était le raison des bénéfices constants, pointant vers des lancements phares tels que les séries Galaxy Z Flip et Galaxy S20. Mais la situation mondiale actuelle vous fait vous demander ce qui aurait pu être, en particulier avec son rival rival Huawei sous une interdiction commerciale américaine.

À quoi s’attendre plus tard en 2020?

Samsung s’attend toutefois à une baisse «inévitable» au deuxième trimestre 2020, en raison de la contraction du marché des smartphones et des fermetures de magasins en raison du coronavirus. Mais l’entreprise affirme qu’elle se concentre également sur des capacités de fabrication plus flexibles et diversifiées et sur l’amélioration des canaux en ligne dans le but d’atténuer le coup.

En ce qui concerne le second semestre, Samsung a révélé qu’il offrira de nouveaux appareils premium, pointant spécifiquement vers «de nouveaux lancements de modèles pliables et Note». Ce n’est pas une surprise étant donné que les séries Galaxy Fold et Note 10 ont été lancées au second semestre 2019, mais nous avons maintenant la confirmation officielle d’une fenêtre de lancement pour leurs successeurs.

Le fabricant coréen affirme qu’il apportera également la 5G aux appareils “grand public”. Donc, vous voudrez peut-être attendre jusqu’au deuxième semestre de 2020 si vous envisagez de monter à bord du train 5G – ou si vous voulez un nouvel appareil Samsung premium.