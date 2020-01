Samsung vient peut-être de confirmer la meilleure rumeur du Galaxy Z Flip jusqu’à présent – .

Le Galaxy Z Flip sera dévoilé le 11 février aux côtés du Galaxy S20, et il y a de nombreuses raisons d’être excité. Pour commencer, c’est un appareil à clapet tout comme le Razr 2020, ce qui le rendra beaucoup plus facile à transporter. Deuxièmement, le téléphone est censé présenter de meilleures spécifications que le Razr, et il serait moins cher que le pliable de Motorola et le Galaxy Fold de Samsung.

Mais la meilleure fonctionnalité rumeur du Galaxy Z Flip concerne la qualité de l’écran. Et Samsung vient peut-être de confirmer que la fonctionnalité qui nous réjouit le plus pourrait être présente sur le Z Flip.

Le problème principal du Galaxy Fold, même après sa refonte, est l’écran en plastique. Il est si fragile que Samsung vous avertira de le manipuler avec soin afin de ne pas le rayer ou le percer accidentellement. Le Z Flip pourrait ne pas avoir le même problème, plusieurs rapports l’ont suggéré au cours des derniers mois. Le combiné comportera une fine couche de verre sur le dessus de l’écran OLED, ce qui devrait rendre l’ensemble de l’écran beaucoup plus résistant aux dommages.

Le blog en langue néerlandaise LetsGoDigital, bien connu pour ses marques et brevets du monde entier, a trouvé une application de marque pour le mot «UTG» qui s’applique à plusieurs produits dotés d’écrans. La conception réelle du mot semble également impliquer qu’il est lié aux appareils pliables.

Source de l’image: Samsung via LetsGoDigital

UTG signifie Ultra Thin Glass, trois mots que nous avons vu récemment dans de nombreux rapports Galaxy Z Flip. Avoir un écran pliable en verre est un accomplissement important, et c’est quelque chose que Samsung voudrait naturellement marquer et annoncer à l’avenir.

Les écrans UTG peuvent mesurer moins de 100 micromètres (µm) en termes d’épaisseur, dit LetsGoDigital, et peut-être aussi minces que 30 µm, ce qui correspond à l’épaisseur d’un cheveu humain. Les écrans UTG seront plus résistants aux rayures que le plastique, mais ils seront également plus difficiles à produire. On ne sait pas qui les fabrique, bien qu’un rapport de l’année dernière dise que Corning développait du verre pliable pour les futurs appareils.

Ce qui est intéressant à propos de la documentation de marque déposée UTG que Samsung a déposée auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) le 30 janvier 2020, c’est que le nom de Samsung n’apparaît pas réellement. Au lieu de cela, la marque a été déposée par des avocats espagnols. Cependant, la même association a déposé d’autres marques pour Samsung, et UTG va probablement être quelque chose que nous voyons sur plusieurs téléphones pliables de Samsung cette année.

Selon les rumeurs, le Galaxy Fold 2 est livré avec un support de stylet, ce qui signifie que le téléphone doit avoir un écran plus résistant que le modèle précédent. Le S Pen endommagerait probablement un écran en plastique comme celui que l’on trouve sur le Galaxy Fold d’origine, mais il devrait très bien fonctionner sur des écrans en verre.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.