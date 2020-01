Samsung’s Ballie est une boule intelligente qui vous comprend

Samsung

La conférence de presse CES 2020 de Samsung portait davantage sur la technologie centrée sur l’humain que sur les appareils qui seraient réellement commercialisés. La société a beaucoup parlé de l’IoT, des villes intelligentes, de la 5G et des solutions de soins personnels. Parmi eux se trouvait le nouveau robot personnel de Samsung, Ballie (prononcé Ball-E).

Ballie est un robot roulant sphérique qui vous rappellerait le droïde BB-8 Star Wars de Sphero. Samsung l’appelle «une vision centrée sur l’humain des robots qui porte les soins personnalisés au niveau supérieur».

Le robot est conçu pour aider les gens de la maison à utiliser l’IA sur l’appareil. La société n’a pas révélé grand-chose à ce sujet, mais vous pouvez voir qu’elle abrite une caméra à l’avant pour faciliter la navigation.

Lors du discours de Samsung, Ballie a suivi le PDG de Samsung, Hyun-Suk Kim, sur la scène. Une démo a montré le bot déclenchant d’autres appareils ménagers intelligents comme un robot aspirateur. Il a également répondu avec des sons robotiques tout en réagissant aux commandes vocales. Une démo similaire a ensuite été tweetée par Samsung. Vous pouvez le regarder dans le tweet intégré ci-dessous.

Découvrez #Ballie, la vision centrée sur l’humain des robots de Samsung qui porte le soin personnalisé au niveau supérieur. Le petit robot roulant «vous comprend, vous soutient et réagit à vos besoins». # CES2020 # SamsungCES2020 pic.twitter.com/YzwgZN1Lgw

– Samsung US Newsroom (@SamsungNewsUS) 7 janvier 2020

Samsung lancera-t-il jamais Ballie?

Sebastian Seung, vice-président exécutif et directeur de la recherche chez Samsung, a expliqué que les «capacités d’IA sur appareil de Ballie lui permettent d’être un assistant de fitness et une interface mobile qui cherche des solutions pour les besoins changeants des gens. Il fait tout cela tout en maintenant des normes strictes de protection des données et de confidentialité. »

De toute évidence, Samsung est très cryptique quant aux capacités de Ballie et à la technologie à l’intérieur. Le bot à rouleaux est encore bien plus un concept qu’un produit à part entière. La société est probablement en train de préparer le terrain pour les technologies et appareils futurs plutôt que de se lancer de front dans l’espace robotique personnel.

Cela dit, nous ne parierions pas d’argent si Ballie devenait un appareil prêt pour le marché de si tôt.

Dans d’autres nouvelles, Samsung a finalement confirmé la chronologie de lancement de l’enceinte intelligente Galaxy Home Mini. Vous pouvez lire ici tout ce qui concerne ce sujet.

Rendez-vous ici pour d’autres annonces importantes du CES 2020.

Plus de posts sur CES 2020