Sanho Corporation annonce le concentrateur USB-C HyperDrive GEN2

En février dernier, Sanho Corporation a créé un concentrateur USB-C pour iPad Pro appelé HyperDrive, ainsi que des concentrateurs Mac avant cela. Maintenant, il est de retour avec HyperDrive GEN2, et il est plus puissant.

HyperDrive GEN2

Ces modèles ne sont pas aussi compatibles avec l’iPad que l’HyperDrive de première génération, car ils ne peuvent pas être facilement clipsés sur le côté de votre appareil. Ces nouveaux modèles sont trop gros pour ça. Vous pouvez toujours les utiliser avec un iPad-USB Pro USB mais ce sera via un câble.

traits

4K60Hz HDMI HDR (vs 4K30Hz HDMI sur les hubs USB-C de 1ère génération)

300 Mo / s UHS-II MicroSD / SD (vs 104 Mo / s UHS-I MicroSD / SD)

10 Gb / s USB-A Gen 2 (vs 5 Gb / s USB-A Gen 1)

Alimentation USB-C 100 W (par rapport à une alimentation USB-C de 60 W)

Il est disponible en trois tailles: 6 ports, 12 ports et 18 ports.

Modèle à 6 ports

SD UHS-II

MicroSD UHS-II

Prise audio 3,5 mm

USB-A 10 Gbit / s

HDMI 4K60Hz HDR

Alimentation USB-C 100 W

US $ 99.99

Modèle à 12 ports

Tout dans le modèle à 6 ports, plus:

USB-A 10 Gbit / s

USB-A 2.0

USB-A 2.0

Gigabit Ethernet

HDMI 4K60Hz HDR

DisplayPort 4K60Hz

US $ 149.99

Modèle à 18 ports

Tout dans les modèles à 6 et 12 ports, plus:

USB-A QC 3.0 18W

USB-A 10 Gbit / s

Port d’alimentation CC

Audio coaxial numérique

Audio Toslink optique

VGA

US $ 199.99

Ce sont les prix finaux pour chaque modèle, mais les bailleurs de fonds Early Bird sur Kickstarter peuvent obtenir chacun 50% de réduction à partir d’aujourd’hui.

