Satechi lance l’adaptateur USB-C Slim avec une charge de 60 W, 4K HDMI et Gigabit Ethernet

Satechi s’est toujours fait connaître pour ses excellents accessoires iPhone, iPad et Mac. Aujourd’hui, ils continuent d’ajouter à leurs offres avec un nouvel adaptateur conçu pour aider les utilisateurs de Macbook et iPad Pro à rester connectés à tous leurs périphériques en déplacement.

L’USB-C Slim Multi-port avec adaptateur Ethernet offre toutes les connexions que vous attendez d’un adaptateur portable pour votre ordinateur portable ou votre tablette, mais avec de nouvelles améliorations.

“Emmenez votre espace de travail sur la route avec le multi-port ultra-portable Satechi USB-C mince avec adaptateur Ethernet. Doté de Gigabit Ethernet, 4K HDMI (30Hz), chargement USB-C PD, deux ports USB-A 3.0 et lecteurs de cartes micro / SD, l’adaptateur combine en toute transparence sept ports en un seul appareil compact. Avec une conception plug and play et une finition en aluminium moderne, il n’a jamais été aussi facile de connecter votre configuration en déplacement. “

Le premier est que Satechi a été capable d’installer un chargeur PD-USB 60 C dans ce minuscule adaptateur, ce qui vous permet de charger jusqu’à un Macbook Pro 13 pouces à pleine vitesse. En plus de sa capacité d’alimentation impressionnante, il dispose également de deux ports USB-A, d’un port SD standard et d’un port micro SD.

L’adaptateur est également capable de gérer un moniteur externe 4K. Selon Satechi, ce port est limité à la sortie d’une résolution 4K à seulement 30 Hz et nécessite une connexion directe HDMI à HDMI. Cela signifie que vous ne pouvez pas passer par des concentrateurs ou des adaptateurs supplémentaires – le câble HDMI du Satechi doit aller directement dans votre moniteur.

Un autre nouvel ajout à l’adaptateur est un port Gigabit Ethernet, qui permet aux utilisateurs de se connecter à Internet ultra-rapide dans les zones où le WiFi est inégal.

L’adaptateur est compatible avec tout iPad Pro ou Macbook doté d’un port USB-C et est disponible en noir, argent et gris sidéral. Il coûte actuellement 79,99 $ et est disponible à l’achat aujourd’hui sur le propre site Web de Satechi ou sur Amazon.

