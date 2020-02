Sautez dans JavaScript et commencez à coder pour seulement 13 $

Tout le monde et tout a un site Web de nos jours. Avec ces sites vient un besoin de programmeurs et développeurs qualifiés. Il n’est jamais trop tard pour apprendre, et vous pouvez commencer à transformer vos doigts en argent avec le cours complet JavaScript complet. Nous le mettons en lumière aujourd’hui, car il ne coûte que 13 $ sur les offres technologiques.

Tout d’abord, vous pouvez vous préparer avec les bases de JavaScript. C’est l’un des langages de programmation de sites Web les plus courants avec des tonnes d’utilisations, des applications aux logiciels. Ce kit d’apprentissage pratique vous enseigne par l’exemple. Vous pouvez choisir parmi 21 heures de contenu et trois projets principaux.

Avant de vous plonger dans les projets, il est important de savoir quelles compétences vous allez acquérir. JavaScript fonctionne avec des tonnes de frameworks, y compris ReactJS, NodeJS, LoopbackJS, Redux, Material-UIet programmation de socket. Ce kit d’apprentissage approfondi utilise des aspects de chacun d’eux pour vous guider dans vos projets, d’une application de blog à une application de chat.

JavaScript complet en un coup d’œil:

Créez une application de blog riche en fonctionnalités à l’aide de React et LoopbackJS.Explorez les éléments complets de JavaScript en codant votre propre API REST.Programmer une application de chat où vous pouvez créer un compte utilisateur et ajouter d’autres utilisateurs.

Le cours complet JavaScript complet comprend un valeur au détail de 200 $ et un grand potentiel pour un changement de carrière. Vous pouvez économisez 95% sur le prix de vente dès maintenant à partir de Tech Deals et commencez à apprendre pour seulement 13 $.

L’accord devrait bientôt se terminer, mais les compétences que vous apprenez pourraient vous aider pour la vie. Appuyez sur le widget ci-dessous pour apprendre plus.

