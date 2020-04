Sauvegardez correctement votre Mac

Dr. Mac’s Rants & Raves

Épisode # 378

Comme promis, cette semaine, j’ai quelques conseils pour vous aider à sauvegarder correctement votre Mac – des conseils obtenus au cours de mes trois décennies en tant qu’outil de dépannage Mac, consultant et auteur. J’ai deux règles à toute épreuve et un axiome pour sauvegarder correctement.

Deux règles (et un axiome)

Règle 1: Une sauvegarde vaut mieux que pas de sauvegarde (mais pas assez).

Si vous n’avez pas de sauvegardes, une est meilleure qu’aucune, mais si vous voulez être sûr de pouvoir restaurer tout ce dont vous avez besoin pour continuer à vivre et travailler, vous avez besoin d’au moins deux sauvegardes complètes.

Règle 2: Au moins une de vos sauvegardes doit être stockée hors site.

Si vous conservez votre seule sauvegarde dans la même pièce (ou bâtiment) que votre Mac, toute catastrophe naturelle ou vol pourrait les effacer et vous laisser sans rien.

Axiom: créez un clone de démarrage et mettez-le à jour quotidiennement.

La raison pour laquelle il s’agit d’un axiome et non d’une règle est qu’il ne s’applique que si vous utilisez votre Mac pour gagner votre pain quotidien et qu’il ne peut pas s’en passer pendant une journée ou plus en cas de catastrophe.

Pour aller de l’avant, la raison pour laquelle une sauvegarde ne suffit pas est que des choses se produisent. Une sauvegarde peut être corrompue, être volée, mourir dans une panne de disque ou une surtension, ou subir un autre sort qui la rend inutile.

De plus, au moins une sauvegarde doit être conservée hors site, ailleurs que là où se trouve votre Mac, au cas où.

Time Machine: votre première ligne de défense

Je recommande Time Machine comme première ligne de défense. Il est livré avec votre Mac, facile à utiliser et à configurer, et surtout fiable. Tout ce dont vous avez besoin est un disque dur externe ou à semi-conducteurs plus grand que votre disque de démarrage. Et vous pouvez connecter des disques supplémentaires pour créer des sauvegardes Time Machine supplémentaires. Votre Mac sauvegarde ensuite à tour de rôle sur chaque disque, à la manière d’un round-robin.

Cloner si vous en avez besoin

Étant donné que j’ai besoin de mon Mac pour fonctionner, je maintiens également une sauvegarde de clone à l’aide de Carbon Copy Cloner (39,99 $). Chaque matin à 2 heures du matin, il crée un clone de démarrage de mon disque de démarrage. Donc, si mon lecteur de démarrage devient inutilisable, je peux démarrer à partir du clone et me remettre au travail en quelques minutes.

Enfin, je maintiens deux sauvegardes hors site.

Hors site et hors de l’esprit

Le premier (mis à jour mensuellement) utilise Carbon Copy Cloner avec une clé USB externe stockée dans mon coffre-fort.

La seconde utilise Backblaze, un service commercial de sauvegarde basé sur le cloud que j’utilise depuis des années. Il est facile à configurer et à utiliser et fonctionne sans problème (quoique plus lentement que les sauvegardes locales) depuis de nombreuses années. Je considère le stockage illimité pour mon Mac comme une bonne affaire à 6 $ par mois (ou 60 $ par an).

Il y a une dernière chose: une sauvegarde qui ne fonctionne pas n’est pas du tout une sauvegarde. Donc, mon dernier conseil est de tester régulièrement vos sauvegardes pour vous assurer qu’elles contiennent tous les fichiers que vous attendez et que vous pouvez restaurer les fichiers avec succès.