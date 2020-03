Sauvegardez votre ordinateur avec le disque dur 10 To WD My Book en vente pour 160 $

Newegg a le disque dur externe WD My Book 10 To à 159,99 $ avec le code EMCDEFN35. Cet accord correspond à un autre que nous avons vu il y a un peu plus d’un mois. Le prix du disque dur s’est vendu à environ 200 $ depuis lors, et la plupart des détaillants comme Best Buy le vendent toujours autour de ce prix.

Tellement spacieux

Disque dur externe WD My Book 10 To USB 3.0

Une capacité suffisamment grande pour contenir probablement toutes vos données. Possède des fonctions de sauvegarde automatique et une compatibilité Time Machine pour les utilisateurs Apple. A également une protection par mot de passe et un cryptage matériel. Compatible avec USB 3 et 2. Livré avec une garantie limitée de 3 ans.

159,99 $ 200,00 $ 40 $ de rabais

Si vous envisagez d’investir dans un disque dur de 10 To, même s’il est très bon marché aujourd’hui, vous devez vraiment penser à l’utiliser comme sauvegarde. Si vous n’avez pas encore de sauvegarde, c’est encore plus important. Vous ne savez jamais ce qui va arriver à votre ordinateur. Des accidents bizarres, des orages, un nombre illimité de choses pourraient se produire. Ayez juste une sauvegarde pour que vous ne vous sentiez pas si perdu quand quelque chose de grave tombe en panne. Le WD My Book vous facilite la tâche en fournissant le logiciel WD Backup et en vous permettant de le programmer pour sauvegarder automatiquement votre système. Il est également compatible avec Time Machine d’Apple afin que vous puissiez sauvegarder votre Mac.

Avec toutes vos données sauvegardées sur ce disque, vous vous demandez peut-être si elles sont sûres. Eh bien, c’est parce que le My Book a également une protection par mot de passe et un cryptage matériel AES 256 bits. Personne n’y entre qui n’appartient pas.

Le disque dur utilise une interface USB 3.0. Cela facilite la connexion à la plupart des appareils. Il permet également des vitesses de transfert de données jusqu’à 5 Gbps. De plus, la connexion est rétrocompatible avec USB 2.0, même si elle ne sera certainement pas aussi rapide de cette façon.

Le lecteur est compatible avec les ordinateurs Windows et Mac. Il est livré avec une garantie de trois ans de WD.

