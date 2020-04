Scoob est le dernier film à contourner les cinémas pour une sortie numérique le 15 mai

L’épidémie de coronavirus continue d’affecter les sorties de films des principaux studios de cinéma hollywoodiens. Aujourd’hui, il a été révélé qu’une autre grande sortie de film familial à venir, Scoob, contourne son lancement prévu dans les théâtres traditionnels. Au lieu de cela, selon The Hollywood Reporter, la sortie numérique Scoob a été déplacée jusqu’à sa date de sortie en salle initialement prévue le 15 mai.

Le studio de Scoob, Warner Bros., rendra le film disponible à la fois en location et en achat numérique. Les frais de location pour 48 heures de jeu seront toujours élevés à 19,99 $, mais les frais d’achat seront juste 5 $ plus élevés à 24,99 $. Il s’agit d’un modèle commercial légèrement différent de celui qu’Universal a fait pour le film numérique récemment lancé Trolls World Tour, qui n’est disponible que pour 19,99 $ pour le moment.

Le raisonnement derrière la sortie numérique de Scoob est assez clair: la plupart des cinémas ne seront toujours pas ouverts aux États-Unis ou dans le monde d’ici le 15 mai.

Le film n’est que la dernière incarnation de la série de dessins animés classique Hanna-Barbera Scooby-Doo, où êtes-vous! Le long métrage de CGI Scoob racontera l’histoire de l’origine de la façon dont ce chien parlant maladroit Scooby-Doo a rencontré son ami de toujours Shaggy. Il se déroule également dans le présent, où Scooby, Shaggy et le reste du gang Mystery Machine de Fred, Velma et Daphne résolvent un nouveau mystère.

Le film présentera des apparitions d’autres personnages de dessins animés de Hanna-Barbera, dont Dick Dastardly, Captain Caveman, Blue Falcon et Dynomutt. Le casting de voix comprend Will Forte comme Shaggy, Gina Rodriguez comme Velma, Zac Efron comme Fred et Amanda Seyfried comme Daphne.

