Scuf Vantage 2 par rapport au bouton arrière de la PS4: lequel acheter?

Le Scuf Vantage 2 est le contrôleur utilisé par de nombreux joueurs professionnels et pour une bonne raison. Il peut être facilement personnalisé pour répondre à tous vos besoins, tandis que la qualité de fabrication garantit que le prix que vous payez en vaut la peine.

Avantages

Options de personnalisation extrêmes dans l’application

Peut créer plus d’une douzaine de profils

Bonne qualité de construction

Plus d’extras

Vie de la batterie solide

Les inconvénients

Bluetooth provoque des problèmes audio

Impossible de stocker plusieurs profils sur le contrôleur

Très cher

L’attachement du bouton arrière DualShock 4 prend une route intéressante pour ajouter des options supplémentaires; il étend simplement un contrôleur existant avec des boutons qui peuvent être remappés à bas prix.

Avantages

Très bon marché

Jusqu’à trois profils peuvent être enregistrés

Les boutons sont confortables

Les inconvénients

Conception de connexion faible

Rupture de stock rapide

Quelle est la différence?

L’attachement du bouton arrière DualShock 4 et Scuf Vantage 2 peuvent tous deux répondre au besoin d’un joueur pour des options de jeu supplémentaires, mais sont toujours destinés à différents publics. L’un d’eux veut juste aider le joueur à obtenir une expansion facile avec un budget, tandis que l’autre est un remplacement complet et à la hauteur du contrôleur pour ceux qui veulent une qualité haut de gamme.

Scuf Vantage 2

Fixation du bouton arrière DualShock 4

Prix

170 $

30 $

Profils

Environ 15

3

Palettes / boutons arrière / boutons latéraux

6

2

Application PC requise pour la personnalisation du profil

Oui

Non

Baguettes

4

N / A

Modules de vibration

Oui

N / A

Prise en charge du casque 3,5 mm

Oui

Oui

Ce que ces fonctionnalités signifient pour vous

Normalement, ces deux appareils ne seraient même pas destinés au même public. Déterminer lequel vous convient le mieux est une simple question de regarder votre budget et de voir ce que vous pouvez vous permettre. L’un d’eux est un contrôleur conçu pour des performances de niveau professionnel, tandis que l’autre est un module complémentaire facile. Si vous payez le prix de détail approprié, vous en aurez pour votre argent. Sinon, il y a quelques différences.

Différents profils

La facilité de chargement de différents profils de joueurs doit être prise en compte. Avec la fixation de bouton arrière DualShock 4, vous pouvez définir jusqu’à trois configurations personnalisées, en remappant les deux boutons dans la combinaison que vous choisissez. Cela est extrêmement facile, sans tracas extérieur. La partie la plus délicate consiste à le fixer, car la conception de la connexion utilise la prise casque 3,5 mm et se sent cassable. Cependant, une fois que vous l’avez fixé, vous pouvez continuer à utiliser des casques filaires de 3,5 mm, car un port supplémentaire est ajouté.

Le Scuf Vantage 2 permet également de charger plusieurs profils, permettant une personnalisation supplémentaire, y compris la tension dans les bâtons et plus encore. Pour ce faire, il faut connecter le contrôleur à un ordinateur et utiliser l’application Vantage, c’est donc un processus beaucoup plus complexe. Vous ne pouvez pas non plus stocker plus d’un profil sur le contrôleur à la fois, ce qui rend le processus plus complexe.

Personnalisation supplémentaire

Quand il s’agit de changer les choses sur ces appareils, tout se résume au Scuf Vantage 2. Vous pouvez changer les bâtons, régler les déclencheurs, échanger les palettes et même régler les vibrations. Tout cela est facile grâce à la plaque magnétique qui peut être retirée pour que tout soit parfait. Vous obtenez deux baguettes courtes et deux baguettes hautes, afin que vous puissiez trouver la bonne combinaison qui vous convient.

Il y a aussi le grand nombre d’extras que vous obtenez avec le Scuf Vantage 2. Vous obtenez six palettes, boutons arrière et boutons latéraux, ainsi que quatre baguettes pour une expérience entièrement personnalisable. Il n’y a pas autant d’options pour la pièce jointe du bouton arrière, qui ne fournit que deux boutons supplémentaires, mais parfois c’est tout ce dont vous avez besoin.

L’essentiel

Étant donné les grandes différences entre ces deux produits, je recommanderais normalement de saisir l’attachement du bouton arrière DualShock 4. Un problème majeur, cependant, est qu’à partir de maintenant, la pièce jointe ne reste tout simplement pas en stock. Il n’a pas été en stock chez la plupart des grands détaillants depuis sa sortie et chaque fois qu’un magasin local en a en stock, c’est toujours un ou deux. L’attractivité de l’attachement est aggravée par son prix, qui disparaît si vous payez un montant ridicule de 80 $ à 120 $ qui est demandé par des vendeurs aux enchères ou des sites tiers. En tant que tel, si vous devez débourser ce type d’argent, prenez simplement le Scuf Vantage 2.

Entièrement personnalisé

Scuf Vantage 2

Ajustez-le à vos besoins

Le Scuf Vantage 2 fournit un contrôleur de haute qualité que les utilisateurs de PS4 peuvent modifier à leur guise. Soyez averti cependant qu’il est livré avec un prix élevé.

Module complémentaire simple

Fixation du bouton arrière DualShock 4

Branchez-le et jouez

Cet accessoire est fantastique mais pour l’instant, il est pratiquement impossible de le trouver en stock. Ne payez pas de prix ridicules pour un sur eBay, cela n’en vaut pas la peine.

