Séance photo: OnePlus 8 Pro vs Galaxy S20 Plus vs Huawei P40 Pro

Alors que la saison phare de 2020 est bien entamée, les amateurs de photographie ont le choix entre de nouveaux appareils photo. Le Samsung Galaxy S20 Plus, le Huawei P40 Pro et le OnePlus 8 Pro sont actuellement parmi les meilleurs sur le marché. Évalués autour de la barre des 1000 $, ces téléphones rivalisent pour la même foule premium, dans le but de les gagner avec le meilleur package de photographie du monde.

Bien que le Samsung Galaxy S20 Ultra et le Huawei P40 Pro Plus puissent offrir le meilleur matériel photo de sa catégorie sur le marché, je suis plus intéressé par les capacités du produit phare 2020 à un prix plus raisonnable. De plus, qui a vraiment besoin d’un zoom 10x de toute façon? Plongeons-nous et voyons qui peut réclamer la couronne de photographie.

Récapitulatif rapide des spécifications

Samsung Galaxy S20 PlusHuawei P40 ProOnePlus 8 Appareil photo ProMain12 mégapixels

Capteur 1 / 1,76 pouces

Ouverture f / 1,8

Taille de pixel de 1,8 µm

OIS, mégapixels AF50 double pixel (RYYB)

Capteur 1 / 1,28 pouces

Ouverture f / 1,9

Taille de pixel de 2,44 µm (groupé)

OIS, PDAF48 mégapixels omnidirectionnels

Capteur 1 / 1,4 pouces

Ouverture f / 1,78

Taille de pixel de 1,12 µm

OIS, Dual Pixel AFCaméra grand angle12 mégapixels

Ouverture f / 2.2

Taille de pixel de 1,4 µm

Champ de vision de 120˚ mégapixels 40MP

ouverture f / 1,848 mégapixels

Ouverture f / 2.2

PDAF

Champ de vision de 119,7 ° Caméra zoom 64 mégapixels

ouverture f / 2.0

Taille de pixel de 0,8 µm

OIS, PDAF

Téléobjectif hybride-optique 3×12 mégapixels (RYYB)

Ouverture f / 3,4

OIS, PDAF

5x périscope zoom8 mégapixels

Ouverture f / 2,44

Taille de pixel de 1,0 µm

OIS, PDAF

Téléphoto optique hybride 3x Quatrième caméra Capteur de temps de vol VGA Capteur de temps de vol 3D 5 mégapixels

Ouverture f / 2,4

Caméra à filtre couleur

Les Galaxy S20 Plus, P40 Pro et OnePlus 8 Pro arborent la configuration principale, grand angle et téléobjectif familière et polyvalente, fournissant un appareil photo pour pratiquement toutes les situations de prise de vue. Même ainsi, il existe une grande variation entre les configurations.

Le filtre quadri-couche Super Spectrum RYYB (au lieu de RGGB) personnalisé de Huawei est une configuration unique sur le marché, poussant à plus de capture de lumière que la concurrence. Associé au plus grand capteur d’appareil photo de l’industrie et à une grande ouverture, le capteur principal de Huawei devrait fournir des images nettes et d’excellentes performances en basse lumière. C’est la configuration à battre sur le papier, car les séries P30 Pro et Mate 30 de Huawei offrent une excellente qualité d’image. La technologie Super Spectrum fait désormais aussi son chemin vers la caméra à zoom périscope du P40 Pro, pour de meilleurs clichés à longue portée.

Le OnePlus 8 Pro contient sa part d’améliorations, notamment un capteur principal Sony IMX689 de taille saine qui devrait mieux gérer la faible luminosité que l’IMX586 de l’an dernier et l’IMX555 plus petit du Galaxy S20 Plus. L’appareil photo le plus étrange de cette séance photo est peut-être le capteur 64MP S5KGW2 de Samsung (alias ISOCELL Bright GW1) utilisé pour le téléobjectif S20 Plus. L’utilisation du regroupement de pixels permet à des pixels plus grands d’améliorer les performances par faible luminosité, tout en offrant un potentiel de détails plus important en lumière vive. Nous devrons simplement voir si cette configuration fonctionne aussi bien que la conception du périscope de Huawei.

Les trois téléphones offrent des configurations à quatre caméras. Samsung et Huawei optent pour un capteur de temps de vol, conçu pour améliorer la précision et la mise au point du bokeh. OnePlus bat la tendance avec un appareil photo à filtre couleur qui offre un effet photochrom. J’ai déjà écrit mes réflexions sur cet ajout douteux et je ne le couvrirai plus dans cette fusillade.

Couleurs et balance des blancs

Nos premiers échantillons mettent en évidence certaines tendances majeures dès le départ. Le Samsung Galaxy S20 Plus opte de loin pour les tons les plus percutants, avec une sursaturation perceptible dans de nombreux clichés, en particulier avec un ciel bleu. Je trouve l’approche de Samsung pour les couleurs beaucoup trop lourde, en particulier dans les prises de vue en extérieur. L’écrêtage des hautes lumières est également un problème semi-courant, en particulier dans les environnements HDR avec des nuages ​​ou d’autres hautes lumières. OnePlus clip également dans certaines scènes, tandis que Huawei le joue beaucoup plus conservateur avec son approche de la plage dynamique. Les couleurs et la balance des blancs du 8 Pro ont tendance à être très bonnes dans l’ensemble, se situant quelque part entre le punch de Samsung et le conservatisme de Huawei.

La sursaturation et l’écrêtage des hautes lumières sont des problèmes cohérents pour le Galaxy S20 Plus

En conséquence, les images du Huawei P40 Pro semblent parfois un peu délavées en comparaison. Le téléphone recherche une balance des blancs plus fraîche avec une exposition plus lumineuse, un peu plus fidèle à la réalité et plus facile à modifier. Cela dit, bon nombre des photos que j’ai prises avec le Huawei P40 Pro ont surexposé l’image. Quand il a raison, le P40 Pro est pratiquement en marche, mais le combiné peut également se tromper. J’ai également remarqué un problème occasionnel de teinte rouge avec le Huawei P40 Pro dans des environnements extérieurs très lumineux. Huawei nous dit que cela a été résolu pour la version logicielle grand public.

Le deuxième lot d’images met en évidence certaines des différences les plus subtiles entre les trois. Samsung et OnePlus produisent certainement des résultats plus chauds que Huawei. La balance des blancs de OnePlus semble également introduire une touche plus verte que les deux autres, que vous pouvez voir dans la couverture de l’album et les verts des arbres. Dans l’ensemble, l’approche du 8 Pro en matière de traitement des couleurs est difficile à se plaindre et c’est probablement la plus cohérente. Comme vous le verrez au cours de la fusillade.

En fin de compte, les trois caméras prennent de superbes photos plein écran avec leurs principaux capteurs. Bien qu’il existe des différences de couleurs claires, peu de clients seront déçus par l’un de ces résultats. Les puristes préfèrent peut-être le traitement plus doux de Huawei et une balance des blancs plus précise, mais je me tourne vers OnePlus pour les meilleurs clichés prêts à l’emploi. Pour entrer dans des différences plus significatives, nous allons devoir regarder les pixels.

Samsung Galaxy S20 Plus: La plupart des couleurs saturées sur les trois avec la balance des blancs la plus chaude. L’effet HDR automatique coupe souvent les hautes lumières.

Huawei P40 Pro: Couleurs plus conservatrices et réalistes. La balance des blancs varie d’une excellente à une légère teinte rouge. Parfois surexpose.

OnePlus 8 Pro: Contraste légèrement élevé, couleurs vives et balance des blancs neutre à légèrement chaude. Très cohérent.

Recadrer dans les détails

Les trois combinés sont dotés de capteurs haute résolution pour des niveaux de détail élevés, mais nous avons vu de nombreux exemples où de lourds traitements sont utilisés pour compenser les capteurs d’image bruyants. Aucun de ces téléphones ne souffre de lacunes évidentes dans les détails en plein écran. Pour entrer dans les moindres détails, les images de cette section sont 100% recadrées.

Contrairement à la croyance populaire, Huawei applique le moins de traitement aux images de son capteur principal. La caméra produit des niveaux de détail élevés avec un minimum de preuves de sur-netteté, grâce à la combinaison de la réduction du bruit BM3D et d’un grand capteur d’image. Le Galaxy S20 Plus est également relativement doux sur les bords, du moins en ce qui concerne les sujets de premier plan à proximité. Cependant, la chaîne de traitement de Samsung semble beaucoup plus compliquée avec des textures complexes, telles que les arbres et le feuillage, et les points forts de nos exemples d’images.

OnePlus s’appuie clairement sur un filtre de netteté pour améliorer les détails, résultant en des bords plus durs et à contraste élevé. Cependant, ce n’est certainement pas un aspect laid par rapport à de nombreux téléphones que nous avons vus et il est difficile de le remarquer à moins d’analyser vraiment les pixels. Les détails du premier plan et du sujet sont laissés avec une touche artificielle par rapport aux deux autres. Cependant, la cohérence du téléphone en ce qui concerne l’exposition et la balance des couleurs garantit que les images sont toujours nettes.

Ces trois combinés offrent la possibilité de capturer des images à très haute résolution sous un bon éclairage. Le Galaxy S20 Plus offre des clichés de 64 mégapixels, vous obtiendrez 50 mégapixels du Huawei P40 Pro et 48 mégapixels du OnePlus 8 Pro. Voici quelques recadrages de ces modes.

Il y a certainement des avantages et des inconvénients à tirer dans ce mode. Les trois téléphones présentent des détails exceptionnels, à condition que vous ayez un sujet à quelques mètres. L’image de la plante ci-dessus montre que les trois sont assez légers sur le traitement, avec des détails nets et nets. Encore une fois, OnePlus est une fraction plus impatiente avec la passe d’affûtage. Malheureusement, la balance des couleurs de Huawei sur le sujet n’est pas excellente dans ce cas. Le premier échantillon 64MP de Samsung est vraiment exceptionnel, en partie grâce au bon éclairage.

Vous ne manquerez pas de détails sur l’un de ces trois combinés.

Les trois appareils photo sont nettement moins performants lors de prises de vue plus éloignées avec des textures complexes en arrière-plan. Les feuilles, le lierre et la maçonnerie de la deuxième image ont tous un aspect peint. Cela dit, l’effet est plus prononcé sur les Huawei P40 Pro et OnePlus 8 Pro. Encore une fois, l’appareil photo de Huawei est un peu surexposé. Le résultat 64MP de Samsung résiste mieux dans ce scénario, bien qu’il soit loin d’être parfait.

Dans l’ensemble, le mode 64MP de Samsung arrive en tête lors de la prise de vue en haute résolution. Il extrait une tonne de détails et souffre de moins d’artefacts que ses concurrents. Cependant, en ce qui concerne la prise de vue avec les paramètres prêts à l’emploi, c’est un concours beaucoup plus serré que le Huawei P40 Pro pousse pour son traitement minimal et une meilleure balance des couleurs. Le OnePlus 8 Pro a également l’air très bien, mais sa dépendance à l’affûtage révèle que les cultures sont un peu moins réalistes.

Samsung Galaxy S20 Plus: Lourd sur la couleur et le traitement de l’affûtage laisse les reflets durs. Bon traitement doux sur les sujets de premier plan et excellents clichés 64MP.

Huawei P40 Pro: Détails les plus doux et réalistes avec des signes minimaux de sur-traitement avec le capteur principal. Les snaps 50MP semblent plus traités par endroits.

OnePlus 8 Pro: Plus dépendant de la netteté pour améliorer artificiellement les détails et le contraste. Pas trop dur cependant, et le traitement garde les images propres.

Zoom avant

Il y a un peu de controverse sur ce qui compte comme un zoom approprié de nos jours, avec OnePlus et Samsung optant pour une technologie hybride 3x légèrement différente du vrai zoom optique. Ces deux pourraient avoir du mal avec des plages plus longues, en raison des limites du traitement logiciel. Même ainsi, le zoom optique n’est pas infaillible. Le P30 Pro de dernière génération de Huawei a été rattrapé à des longueurs de zoom intermédiaires, car il repose sur un zoom hybride pour un zoom 2x, 3x et 4x. Voyons quelle technologie fonctionne le mieux.

Nous présentons ici des cultures à 100% pour examiner des détails plus petits, car c’est vraiment tout l’intérêt d’un zoom. Notez que les photos OnePlus semblent plus zoomées en raison de sa résolution de capture inférieure à 8 MP, par rapport aux sorties de 12 mégapixels du Huawei P40 Pro et du Galaxy S20 Plus.

À partir de 2x, le OnePlus 8 Pro est définitivement à la dernière place ici, avec des détails d’arbres et d’herbe balayés dans l’oubli. C’est plus proche entre le S20 Plus et le P40 Pro. Les deux sont fortement traités pour nettoyer les images, mais les couleurs du P40 Pro sont délavées par rapport à ses concurrents. Le OnePlus 8 Pro revient en lice à 3x avec une grande amélioration en détail. Bien que l’image soit clairement plus nette pour donner l’illusion de plus de détails. Encore une fois, c’est proche entre Huawei et Samsung, même avec ces cultures à 100%, mais les deux souffrent de fortes doses de traitement.

En 4x, les OnePlus 8 Pro et P40 Pro sont beaucoup plus comparables, et les deux s’éloignent de Samsung. C’est impressionnant de voir combien de détails le OnePlus 8 Pro continue de recueillir pendant que les deux autres téléphones luttent avec les textures de l’herbe et des arbres. De plus, pouvez-vous repérer l’artefact d’algorithme sur la camionnette à partir de la technologie de combinaison d’images hybrides de Huawei? Une fois que le périscope 5x du Huawei P40 Pro prend vie, le téléphone prend clairement la tête au zoom longue portée. Bien que même ici, nous puissions voir une partie de ce vieux traitement «d’aspect peint» de Huawei, ce qui nuit à la plupart des détails de l’image. Le OnePlus 8 Pro semble étonnamment bon même à 5x, mais sa résolution est clairement limitée. Aucun des appareils photo n’a l’air bien à 10x et c’est un peu décevant pour Huawei étant donné son avantage de zoom natif 5x. C’est à peu près le plus beau, mais ce n’est toujours pas beaucoup de flic.

Aucun de ces téléphones n’offre un ensemble de zoom vraiment complet.

Dans l’ensemble, la situation du zoom est un peu bizarre. En plein écran, les trois caméras semblent passables jusqu’à 5x. Vous devez jeter un œil au pixel pour voir ce qui vous donne le plus de détails. Samsung est assez décent jusqu’à 3x, mais il n’y a pas de zone apparente pour la qualité du zoom malgré son slogan de téléobjectif 3x. Le OnePlus 8 Pro est terrible à 2x, mais est très utilisable entre 3x et 5x. Pendant ce temps, Huawei est jusqu’à 3x, ressemble mieux à 4x et bénéficie clairement de son appareil photo périscope à 5x. La leçon ici est que le zoom logiciel est toujours nul et que les niveaux de zoom intermittents sont si souvent laissés pour compte en termes de qualité, ce qui réduit la flexibilité même des meilleurs appareils photo.

Samsung Galaxy S20 Plus: Traitement lourd pour compenser le manque de détails. Pas de zone de zoom, tapotement à 3x.

Huawei P40 Pro: La dépendance au traitement produit un aspect peint pour zoomer sur les images. Qualité nettement inférieure à celle du capteur principal. Semble mieux à 5x.

OnePlus 8 Pro: Mauvais zoom 2x, mais assez bon entre 3x et 5x. Forte dépendance à la netteté pour augmenter la perception des détails.

Le tout avec de grands angles

Passons aux caméras grand angle, où le but est de se faufiler le plus possible dans la scène. Le Samsung Galaxy S20 Plus offre le champ de vision le plus large des trois et le Huawei P40 Pro le plus petit. Impressionnant, le S20 Plus gère très bien la distorsion des bords, malgré son objectif plus large. Le OnePlus 8 Pro est le plus déformé sur les bords.

En plein écran, les trois produisent des résultats assez beaux. Encore une fois, le traitement des couleurs enthousiaste de Samsung fait ressortir ses images plus que la concurrence. Le OnePlus 8 Pro et le Huawei P40 Pro sont beaucoup plus proches en apparence. Cependant, pour une raison quelconque, Huawei passe à un rapport d’aspect 16: 9 pour ces clichés, peut-être dans le but d’améliorer l’apparence grand angle.

Bien que nous n’ayons pas tendance à examiner des détails plus mineurs avec des prises de vue grand angle (sinon vous zoomeriez), cela vaut la peine de prêter attention aux cultures ci-dessous, au cas où vous voudriez faire exploser ces images. Malheureusement, le Galaxy S20 Plus s’appuie encore plus sur le post-traitement que d’habitude. Ces résultats ressortent avec l’effet d’aspect peint redouté, dû à une utilisation intensive du bruit et de l’affûtage. C’est un mauvais look, peu importe comment vous le coupez.

Le Galaxy S20 Plus offre le champ de vision le plus large mais le traitement le plus lourd.

Le OnePlus 8 Pro a un problème différent. L’appareil photo semble être mis au point fixe, ce qui signifie que les détails sur de plus longues distances sont complètement flous et que les images manquent souvent de détails. L’appareil photo est également un peu lourd sur le post-traitement, mais ce n’est pas aussi mauvais que Samsung. Pour les images larges les plus propres, Huawei est la préférence évidente avec un minimum de signes de traitement. Ses images sont plus nettes, plus nettes et ressortent avec beaucoup plus de détails.

Des caméras grand angle existent pour que nous puissions mieux nous adapter à nos images, mais ces images doivent rester exemptes de distorsion et offrant des niveaux de détail décents pour être utilisables. Dans cet esprit, aucune de ces caméras n’offre une expérience grand angle vraiment exceptionnelle. Huawei offre le détail mais n’a pas la largeur de ses concurrents. Le Galaxy S20 Plus et OnePlus 8 Pro s’intègrent mieux, mais manquent des détails et de la qualité que vous attendez d’un appareil photo de haut niveau. Je ne peux pas appeler un vainqueur (ou un perdant) clair ici.

Samsung Galaxy S20 Plus: Le champ de vision le plus large et la distorsion minimale des bords sont excellents. Le traitement lourd semble décidément laid.

Huawei P40 Pro: Les meilleurs détails sur le champ de vision trois mais le plus étroit.

OnePlus 8 Pro: Le manque de mise au point signifie que les détails à plus longue portée sont absents. Distorsion notable autour des bords de l’objectif.

Résolution du problème de faible luminosité

La faible luminosité est toujours la plus grande faiblesse de la photographie mobile, mais ces trois téléphones sont équipés de capteurs d’image plus grands dans le but de résoudre ce problème. Cependant, les Huawei P40 Pro et OnePlus 8 Pro ont les plus gros capteurs et devraient, sur le papier, donner les meilleurs résultats. Voyons si c’est vrai.

Il est clair que le Galaxy S20 Plus n’est pas dans la même ligue que les deux autres qui tournent en très faible luminosité. Sa première image est très bruyante et manque de plage dynamique. Les Huawei P40 Pro et OnePlus 8 Pro sont beaucoup plus proches en qualité. Le P40 Pro accroît une plage plus dynamique et moins de bruit, mais le OnePlus 8 Pro a la couleur et la balance des blancs les plus réalistes pour ce cliché allumé à la bougie. Huawei sursature notre figurine Android juste un peu.

Si vous avez le temps et les mains stables, les trois téléphones arborent des modes de nuit à exposition longue et mixte pour aider exactement dans ce type d’éclairage. Voyons ce qui se passe lorsque nous activons le mode nuit de chaque caméra.

Le Huawei P40 Pro est nettement pire avec le mode nuit activé. Le traitement logiciel utilisé pour combiner les expositions est beaucoup trop agressif et le bruit augmente en fait dans cet échantillon. Le Samsung Galaxy S20 Plus est une prise de vue nettement améliorée avec le mode nuit activé, présentant finalement une image raisonnablement propre. Bien qu’il manque toujours de couleur et que le bruit atténue trop l’image. Pendant ce temps, le OnePlus 8 Pro est de loin le meilleur lors de la prise de vue avec Nightscape.

J’ai pris les téléphones en plein air pour un coup similaire. Encore une fois, le Samsung Galaxy S20 Plus souffre d’une plage dynamique inférieure à celle des deux autres. Pendant ce temps, le Huawei P40 Pro offre l’image la plus lumineuse de la boîte, mais ce n’est pas la plus réaliste. Le OnePlus 8 Pro est assez bien placé avec l’équilibre des couleurs dans notre premier cliché, mais surestime massivement la chaleur des lumières dans ce cliché suivant. Sur les trois, le S20 Plus classe au mieux le contraste de la scène et la balance des blancs.

Le détail disponible sur chaque image mérite d’être examiné de plus près. Les caméras Samsung et OnePlus luttent définitivement pour la netteté et la définition par rapport à Huawei, avec beaucoup de bruit présent à travers la maçonnerie du bâtiment qui masque les petits détails. Le P40 Pro capture une quantité étonnamment bonne de détails étant donné le manque de lumière, bien que l’effet HDR ne soit pas réaliste. Pire encore, le ciel est incroyablement bruyant et semble avoir été tourné avec une sensibilité ISO trop élevée.

Le P40 Pro de Huawei capture le plus de détails en basse lumière. Le mode Nightscape de OnePlus fonctionne également très bien.

L’activation des différents modes de nuit permet d’améliorer la capture des détails et le bruit pour les combinés OnePlus et Samsung. Bien qu’il ne corrige pas le problème de balance des couleurs du OnePlus 8 Pro et Samsung a toujours de loin l’image la plus bruyante. Le mode Nuit de Huawei atténue le problème du ciel et aide à saisir encore plus de détails de maçonnerie, mais laisse à nouveau l’image globale un peu sur-traitée.

Dans l’ensemble, Huawei le considère comme le meilleur pour un cliché de nuit rapide et capture clairement le plus de détails dans les environnements extérieurs à faible luminosité. Bien que la luminosité et les effets HDR laissent les prises de vue du P40 Pro quelque peu irréalistes. En intérieur et avec moins de distance par rapport au sujet, le OnePlus 8 Pro offre de très bonnes performances, en particulier lorsque Nightscape est utilisé. Le capteur IMX555 plus ancien et plus petit de Samsung ne suit vraiment pas la concurrence.

Samsung Galaxy S20 Plus: Manque de plage dynamique et souffre de plus de bruit que ses concurrents. Vous voudrez filmer avec le mode nuit activé.

Huawei P40 Pro: Les images en basse lumière les plus lumineuses et les plus détaillées, mais l’effet de type HDR sont très visibles. Un ISO élevé peut provoquer du grain lorsque vous ne photographiez pas en mode nuit.

OnePlus 8 Pro: Nightscape est vraiment bon. Un peu bruyant sous une lumière très faible et le problème de l’équilibre des couleurs impair.

Le matériel dédié aide au bokeh

Alors que Huawei et Samsung intègrent des capteurs de temps de vol dédiés pour aider au bokeh, OnePlus ne le fait pas. Vous pouvez supposer que cela signifie que le OnePlus 8 Pro a plus de mal à détecter les bords, mais il se rapproche en fait très près du Samsung Galaxy S20 Plus dans la plupart des clichés. Aucune des caméras ne souffre de problèmes de détection flagrants, mais vous pouvez certainement repérer les problèmes lors du recadrage.

La qualité du flou Bokeh est très bonne sur les trois combinés avec de bonnes transitions du premier plan à l’arrière-plan qui évitent principalement les bords du matériel. Les croisements de couleurs peuvent même tromper les meilleurs algorithmes de bokeh, mais le téléphone de Huawei est un peu plus résistant que les autres. Le OnePlus 8 Pro et le Galaxy S20 Plus manquent plus souvent les bords que le Huawei P40 Pro, confondant souvent des couleurs et des détails d’arrière-plan similaires pour les bords de premier plan. Cependant, il y a étonnamment peu entre les deux, le 8 Pro détectant parfois un avantage que le S20 Plus a manqué et vice versa. C’est un résultat très solide pour le 8 Pro, d’autant plus qu’il ne dispose pas de matériel dédié à cet effet.

Malgré le manque de matériel dédié, le OnePlus 8 Pro est compétitif avec la qualité bokeh

Le Huawei P40 Pro est peut-être à peu près le meilleur des tirs avec des bords raisonnablement nets, mais tire des kilomètres en avant avec des bords de cheveux complexes. Ma crinière de quarantaine indomptée a beaucoup de vagabonds à essayer et à capturer et le Huawei P40 Pro les met presque tous au premier plan. Malheureusement, la balance des blancs et les tons chair ne sont pas tout à fait corrects dans ce portrait. Le OnePlus 8 Pro et le Samsung Galaxy S20 font toujours un travail raisonnable pour saisir les valeurs aberrantes. Cependant, ils ne peuvent pas préserver les brins individuels et ont du mal à appliquer avec précision le bokeh entre les écarts. Mais c’est assez typique de la plupart des modes bokeh des smartphones.

Dans l’ensemble, le Huawei P40 Pro est le plus compatible avec la détection de bord bokeh. Bien qu’il ne soit certainement pas infaillible sur des textures et des scènes complexes, et les trois caméras sont sujettes à trébucher.

Samsung Galaxy S20 Plus: Travail décent à la détection des bords et beau bokeh. Se déplace sur les bords complexes habituels.

Huawei P40 Pro: Détection de bord la plus cohérente mais certainement pas infaillible. Fait exceptionnellement bien pour choisir des poils individuels pour les portraits.

OnePlus 8 Pro: Fonctionne très bien compte tenu du manque de matériel de capteur dédié, à peu près en partie avec le S20 Plus.

Et le gagnant est…

Choisir un gagnant définitif est particulièrement difficile cette année, car chacun de nos trois combinés a ses forces et ses faiblesses.

Dans l’ensemble, le Huawei P40 Pro continue de fixer la barre de la qualité d’image à partir de son capteur principal. Il produit les photos de la lumière du jour les plus réalistes, les photos les plus détaillées en basse lumière et le bokeh le plus précis. Cependant, certaines fonctionnalités, comme le zoom et la prise de vue de nuit, donnent l’impression qu’elles sont immobiles ou même reculées. Dans le même temps, d’autres ont comblé l’écart, en particulier dans le département du zoom. Le OnePlus 8 Pro et le Samsung Galaxy S20 Plus sont tout aussi bons en plein format dans la plupart des scénarios. Vous devez vraiment jeter un œil au pixel pour distinguer les petites différences de détail et même celles-ci ne vont pas toujours en faveur de Huawei.

Huawei le pousse à l’équilibre, mais le 8 Pro fait une déclaration sérieuse sur les ambitions phares de OnePlus.

Ce qui compte vraiment avec la photographie sur smartphone, c’est la cohérence. Je veux un joli cliché en un clic. Le Huawei P40 Pro m’a donné plus de chagrin que n’importe quelle entrée précédente de la série P. Bien que ses images puissent paraître exceptionnelles, son exposition n’est pas toujours correcte et la qualité du zoom est médiocre à des distances plus courtes.

Le Galaxy S20 Plus de Samsung est également aléatoire. Les couleurs accentuées et les fortes doses de post-traitement laissent certaines images plus belles que d’autres. Les capacités de zoom et de faible luminosité du téléphone ne peuvent tout simplement pas suivre la concurrence non plus, ce qui en fait le moins performant des trois en termes de flexibilité.

Ce qui nous laisse avec le OnePlus 8 Pro. Le téléphone est le plus cohérent en ce qui concerne la balance des couleurs et les détails, mais il a aussi ses problèmes. Les détails ont tendance à être trop nets et la caméra grand angle est loin d’être la meilleure. Mais le téléphone frappe au-dessus de son poids avec une qualité de bokeh et de zoom, compensant certaines de ses absences sur la feuille de spécifications.

Le Huawei P40 Pro est probablement le meilleur ensemble de caméras dans l’ensemble, mais ce fil est mince. Ce que cette fusillade révèle vraiment, c’est que le OnePlus 8 Pro est un concurrent sérieux, battant le Samsung Galaxy S20 Plus dans la plupart des scénarios.

