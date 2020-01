Selon les rumeurs, Apple développerait l’iPad Pro 5G avec le support mmWave

Apple développe un iPad compatible 5G avec le support mmWave, selon des sources citées par la publication industrielle DigiTimes.

Un aperçu payant du rapport affirme que Advanced Semiconductor Engineering de Taiwan fournira la technologie d’antenne en boîtier pour l’iPad 5G, en plus des iPhones 5G. Bien qu’il ne soit pas spécifié, il est presque certain que ce modèle serait un iPad Pro, étant donné que la 5G est une fonctionnalité haut de gamme avec des coûts de production plus élevés.

Alors que les premiers iPhones 5G sont attendus à l’automne 2020, le rapport n’indique pas quand l’iPad 5G sera publié. De nouvelles fonctionnalités importantes arrivent souvent sur l’iPhone avant l’iPad, mais une exception notable a été l’iPad de troisième génération recevant le support LTE en mars 2012, avant l’iPhone 5 en septembre 2012.

mm Onde ou onde millimétrique est un ensemble de fréquences 5G qui promettent des vitesses ultra-rapides sur de courtes distances, ce qui le rend mieux adapté aux zones urbaines denses. En comparaison, la sous-6 GHz 5G est généralement plus lente que mmWave, mais les signaux voyagent plus loin, mieux desservant les zones suburbaines et rurales.

Le rapport complet devrait être publié d’ici demain, et nous mettrons à jour ce message s’il y a des détails supplémentaires à partager.

