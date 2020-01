Selon les rumeurs, iOS 14 prend en charge tous les mêmes appareils que iOS 13

Si tout suit la cadence habituelle, nous pouvons nous attendre à ce qu’Apple annonce iOS 14 lors de la WWDC en juin. Il sera ensuite mis à la disposition du public en septembre, après des mois de tests bêta. Nous ne savons pas grand-chose de ce que la mise à jour apportera, mais selon un nouveau rapport, nous pouvons nous attendre à ce qu’il prenne en charge tous les mêmes appareils que iOS 13.

Le rapport vient via iPhonesoft et . et signifie que nous pouvons nous attendre à ce que les iPhones suivants soient tous pris en charge par iOS 14; iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s iPhone 6s Plus, iPhone SE et iPod tactile (7e génération).

La prise en charge des iPhones 2020 serait également ajoutée, évidemment.

L’inclusion de l’iPhone SE est intéressante compte tenu de son âge, la prise en charge des bits d’iOS 14 est une excellente nouvelle pour ceux qui veulent garder la foi avec leur téléphone à écran plus petit.

Quant à iPadOS, le rapport prend en charge l’abandon d’Apple pour l’iPad mini 4 et l’iPad Air 2, tuant les puces Apple A8 et A8X. En conséquence, nous pouvons nous attendre à ce que les éléments suivants soient pris en charge; iPad Pro (tous les modèles), iPad (5e à 7e génération) iPad mini (5e génération) et iPad Air (3e génération).

Nous nous attendons à en savoir plus sur iOS 14 à mesure que nous nous rapprochons de la WWDC, mais pour l’instant, je mets celui-ci dans le seau “sceptique” sans autre raison que l’iPhone SE étant plus âgé que Tim Cook à ce stade.

