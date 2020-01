Selon les rumeurs, la gamme iPhone 12 comporterait une toute nouvelle option de couleur bleu marine

Au moins un modèle d’iPhone 12 viendra dans une nouvelle finition bleu marine, selon l’écrivain XDA Developers et leaker Max Weinbach, qui a partagé ses informations avec la chaîne YouTube EverythingApplePro.

Weinbach pense que le bleu marine pourrait remplacer la finition vert minuit disponible pour les modèles iPhone 11 Pro. Dans cette optique, EverythingApplePro a créé une maquette de ce à quoi pourrait ressembler l’iPhone 12 Pro en bleu marine.

iPhone 12 Pro dans le concept bleu marine via EverythingApplePro / Max Weinbach

Weinbach a révélé avec précision une nouvelle couleur d’iPhone dans le passé. En mai 2019, via son compte Twitter PineLeaks, il a annoncé que le successeur de l’iPhone XR viendrait dans une nouvelle couleur vert clair. Cependant, il a déclaré que l’option verte remplacerait le jaune et que l’iPhone 11 est disponible en vert et en jaune.

Weinbach a également prédit avec précision que le volume HUD deviendrait moins envahissant dans iOS 13, mais il a également partagé plusieurs rumeurs liées à Apple qui ne se sont pas déroulées, y compris l’iPad obtenant une application de calculatrice native dans iOS 13 et le lancement de HomePod en Autriche et L’Italie en 2019.

Le successeur de l’iPhone XR viendra sans la couleur jaune que nous avons vue l’année dernière, mais avec une nouvelle couleur vert clair.

La nuance de ce vert est comparable au bleu que nous avons actuellement. Ce sera une couleur assez lumineuse, mais pas trop flashy.

– Pine (@PineLeaks) 10 mai 2019

Je viens donc de recevoir des nouvelles incroyables …

Dans iOS 13, le volume HUD a disparu! Apple corrige enfin son logiciel!

C’est aussi censé être révolutionnaire, mais peu importe.

– Max Weinbach (@MaxWinebach) 19 février 2019

Weinbach a un bilan plus établi avec des rumeurs liées à Android, dont plus récemment des fuites présumées de Samsung Galaxy S20.

Regardez cette vidéo EverythingApplePro pour voir de plus près le concept Navy Blue:

Apple prévoit de lancer cinq nouveaux modèles d’iPhone en 2020, notamment le soi-disant «iPhone 9» ou «iPhone SE 2» avec un écran de 4,7 pouces au printemps et une gamme OLED et 5G haut de gamme avec un 5.4 pouces, deux modèles de 6,1 pouces et un modèle de 6,7 pouces à l’automne, selon l’analyste Ming-Chi Kuo. .