Selon les rumeurs, l’iPhone à bas prix à venir coûterait 399 $

Apple prévoit d’évaluer son rumeur iPhone à bas prix à 399 $, selon un nouveau rapport publié cette semaine par Fast Company.

Le site a été informé par une source non spécifiée que le “iPhone” se vendrait “probablement” pour 399 $, confirmant un rapport précédent de l’analyste Apple Ming-Chi Kuo qui avait déclaré en octobre que le “iPhone” serait disponible à ce prix.

‌IPhone‌ SE et iPhone 8

À 399 $, le nouveau ‌iPhone‌ à bas prix aura le même prix de départ que le ‌iPhone‌ SE 2016, c’est pourquoi certaines personnes l’ont appelé “iPhone SE 2”. D’autres l’ont appelé «iPhone 9», mais nous ne savons pas encore comment Apple l’appellera.

Cependant, nous en savons beaucoup sur ses spécifications, grâce à de nombreuses fuites. Le prochain lowiPhone‌ à faible coût sera de conception similaire au ‌iPhone 8‌, avec des cadres supérieurs et inférieurs plus épais et un bouton d’accueil Touch ID.

Il sera équipé de la même puce A13 que celle disponible sur les iPhone 11 et 11 Pro, et il aurait 3 Go de RAM. Pour garder les coûts bas, il utilisera un appareil photo arrière à objectif unique, mais on ne sait pas si l’appareil photo sera le même que l’appareil photo grand angle du iniPhone 11‌. Il pourrait être disponible dans les options de taille 64 et 128 Go, et les couleurs sont attendues, notamment gris sidéral, argent et rouge.

Rendu de l’iPhone SE à bas prix d’Onleaks

La production du nouvel iPhone à bas prix devait commencer en février, mais les usines des fournisseurs d’Apple sont fermées à l’heure actuelle en raison de l’épidémie de coronavirus en cours en Chine. On ne sait pas si cela affectera les plans de production et si la date de lancement du ‌iPhone‌ sera retardée.

Des rumeurs antérieures suggéraient que nous pourrions voir le nouveau ‌iPhone‌ à bas prix au premier semestre 2020, peut-être en mars. Apple tient souvent son premier événement de l’année en mars, et s’il y a effectivement un événement en mars cette année, nous devrions en entendre parler bientôt.

Le nouveau ‌iPhone‌ à faible coût devrait être une option de mise à niveau du ‌iPhone‌ populaire pour ceux qui viennent d’un ‌iPhone‌ 6s ou ‌iPhone‌ 7, car la conception sera similaire. Il devrait également plaire à ceux qui veulent une option ‌iPhone‌ abordable, à ceux qui aiment ‌Touch ID‌ et à ceux qui préfèrent des formats plus petits, même s’il ne sera pas aussi petit que le ‌iPhone‌ SE, l’iPhone original à bas prix original d’Apple.

