Selon les rumeurs, l’iPhone à bas prix à venir devrait proposer des options de taille de 4,7 et 5,5 pouces pour remplacer l’iPhone 8 et 8 Plus

La rumeur veut que Apple travaille sur un iPhone à faible coût de 4,7 pouces qui ressemble à l’iPhone 8, mais le code trouvé dans une version divulguée d’iOS 14 suggère qu’Apple pourrait également publier une version plus grande de 5,5 pouces du nouveau low-cost iPhone.

L’iPhone 8 et 8 Plus actuel, qui sera remplacé par de nouvelles options à faible coût avec le même design

Dans un rapport qui fait référence au nouvel iPhone de 4,7 pouces comme “iPhone 9”, . suggère qu’Apple travaille également sur un “iPhone 9 Plus” de 5,5 pouces qui serait vendu à côté. Il n’y a pas encore de mot sur le nom de ces iPhones, et d’autres rumeurs ont qualifié cet appareil bon marché de “iPhone SE 2”.

Ces nouveaux iPhones de 4,7 et 5,5 pouces remplaceront les iPhone 8 et iPhone 8 Plus de 4,7 et 5,5 pouces actuels, et seront similaires aux appareils existants avec un écran LCD, des lunettes épaisses et un bouton d’accueil Touch ID.

Plusieurs rumeurs passées ont indiqué que bien que le nouvel iPhone à faible coût ait une conception similaire à l’iPhone 8, il comportera le même processeur A13 utilisé dans les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max d’Apple. On peut s’attendre à ce que la version rumeur de 5,5 pouces ait le même processeur amélioré.

Nous avons également entendu dire qu’Apple prévoyait de vendre l’iPhone à faible coût de 4,7 pouces pour 399 $, et si tel est le cas, la version de 5,5 pouces pourrait être proposée en conséquence à 499 $. Apple prévoyait de publier la nouvelle option iPhone à bas prix au premier semestre 2020, peut-être dès mars, mais on ne sait pas comment l’épidémie de coronavirus a affecté les plans de l’entreprise.

Cela ne vaut rien qu’il n’y ait eu aucune mention préalable d’un iPhone à faible coût de 5,5 pouces à vendre aux côtés de l’iPhone de 4,7 pouces que nous avons vu maintes et maintes fois, donc les plans d’Apple ici ne sont pas entièrement clairs.

Nous avons cependant entendu une rumeur de la part d’un analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, qui suggère qu’Apple travaille sur un “iPhone SE 2 Plus” avec un design plein écran et sans Face ID, ce qui signifie que Touch ID est intégré au bouton d’alimentation sur le côté. Kuo indique que ce modèle mesurera 5,5 ou 6,1 pouces et sortira au premier semestre 2021.

Le rapport de . suggère que les iPhones de 4,7 et 5,5 pouces référencés dans le code iOS 14 ont des boutons d’accueil Touch ID et, par conséquent, ni l’un ni l’autre n’est l’iPhone haut de gamme “plus” référencé par Kuo, mais il y a encore une certaine confusion autour de ces deux rapports .

