Selon les rumeurs, l’iPhone de 5,4 pouces aurait un écran OLED fourni par le chinois BOE

Le fabricant chinois d’affichage BOE s’est associé au fabricant d’écrans tactiles General Interface Solutions, les deux sociétés visant à devenir les fournisseurs de l’iPhone 5,4 pouces d’Apple, selon un rapport payant de DigiTimes.

Apple prévoit de lancer quatre soi-disant modèles d’iPhone 12 avec écrans OLED à l’automne, dont un modèle de 5,4 pouces, deux modèles de 6,1 pouces et un modèle de 6,7 pouces, selon l’analyste Ming-Chi Kuo. Tous les appareils devraient prendre en charge la 5G et ils pourraient arborer un nouveau design qui comprend davantage un cadre métallique à bords plats comme l’iPad Pro ou l’iPhone 4.

Le nouvel iPhone de 5,4 pouces serait le plus petit iPhone jamais offert par Apple avec un écran cranté. En comparaison, l’iPhone 11 Pro dispose d’un écran de 5,8 pouces et l’iPhone 11 Pro Max d’un écran de 6,5 pouces. Avec une encoche, des lunettes minces et l’absence de bouton d’accueil, l’iPhone de 5,4 pouces aurait un encombrement encore plus petit que l’iPhone 8 de 4,7 pouces.

Alors que les modèles haut de gamme de l’iPhone 12 devraient être équipés de systèmes de caméra arrière à triple objectif avec un capteur de temps de vol pour la détection 3D, les modèles de milieu de gamme comme l’iPhone de 5,4 pouces auraient une matrice à double objectif et , selon ., peut manquer de détection 3D.

