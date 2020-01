Selon les rumeurs, l’iPhone de 6,7 pouces serait plus mince, aurait de plus grands capteurs de caméra arrière, et plus encore

La rumeur veut que Apple lance quatre nouveaux iPhones à l’automne, dont un modèle de 5,4 pouces, deux modèles de 6,1 pouces et un modèle de 6,7 pouces, et le blog japonais Mac Otakara a fourni quelques détails sur ces appareils. Les informations proviendraient de sources au sein de la chaîne d’approvisionnement d’Apple en Chine.

Le rapport traduit est assez difficile à déchiffrer, mais voici quelques détails qui sont suggérés:



Le modèle de 6,7 pouces aura une épaisseur d’environ 7,4 mm, ce qui serait près de 10% plus fin que l’iPhone 11 Pro Max à 8,1 mm.Les quatre nouveaux modèles d’iPhone auront des écrans OLED et la hauteur du modèle Face ID5,4 pouces serait entre l’iPhone SE et iPhone 8, tandis qu’au moins l’un des modèles d’iPhone 6,1 pouces aurait une hauteur qui se situe entre l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro, le modèle de 6,7 pouces sera légèrement plus grand que l’iPhone 11 Pro Max de 5,4 pouces et les modèles bas de gamme de 6,1 pouces auront un ensemble de caméras arrière à double objectif identique à l’iPhone 116,7 pouces auront une caméra arrière à triple objectif avec des capteurs plus grands que l’iPhone 11 Pro Max5,4 pouces, 6,7 pouces et à Au moins un modèle de 6,1 pouces aura un nombre différent de trous de microphone le long de la ligne.En ligne avec l’analyste Ming-Chi Kuo, le rapport suggère que la nouvelle gamme d’iPhone sera introduite en septembre comme d’habitude. .