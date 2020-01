Selon MacOS Catalina Beta, les Mac peuvent avoir l’option «Mode Pro» pour augmenter les performances

Les Mac d’Apple pourraient bientôt avoir l’option d’un “Mode Pro” qui augmente les performances selon les données trouvées dans la version bêta de macOS Catalina 10.15.3.

Sorti en décembre, la version bêta contient du code découvert par . qui fait référence à un mode Pro en option qui semble remplacer les limites de vitesse du ventilateur et les restrictions d’économie d’énergie pour améliorer les performances. Le code de la version bêta indique “Les applications peuvent s’exécuter plus rapidement, mais la durée de vie de la batterie peut diminuer et le bruit du ventilateur peut augmenter” lorsque le mode Pro est activé.

Comme pour Ne pas déranger, le mode Pro est une option temporaire qui est configurée pour s’éteindre le lendemain après avoir été activée, susceptible de garantir que les Mac fonctionnent dans des conditions optimales.

Le code trouvé dans la version bêta semble suggérer que le mode Pro arrive sur le MacBook Pro 16 pouces, mais MacRumors a également reçu un conseil anonyme suggérant que le Mac Pro obtiendra également une option de mode Pro qui remplacera les limites logicielles de la vitesse maximale du ventilateur pour une amélioration. performance thermique.

Plus d’informations sur le mode Pro devraient être disponibles lorsque macOS Catalina 10.15.3 verra une version, à condition que ce soit la mise à jour où il sera introduit.

