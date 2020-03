Selon une étude, l’utilisation de CarPlay ralentit davantage les réactions des conducteurs que le cannabis

Une étude sur l’impact des systèmes d’infodivertissement sur la conduite suggère qu’ils peuvent entraver davantage les réactions des conducteurs que de fumer du cannabis.

Selon une étude de iAM RoadSmart:

Les résultats inquiétants de la récente recherche IAM RoadSmart montrent que les derniers systèmes d’infodivertissement embarqués réduisent davantage les temps de réaction au volant que la consommation d’alcool et de cannabis.

Parmi les résultats choquants, l’étude – entreprise par TRL pour le compte d’IAM RoadSmart, de la FIA et du Rees Jeffreys Road Fund – a révélé que les temps de réaction aux vitesses d’autoroute augmentaient les distances d’arrêt moyennes entre quatre et cinq longueurs de voiture, les conducteurs quittaient les yeux la route pendant aussi longtemps que 16 secondes pendant la conduite, et l’utilisation du contrôle tactile a entraîné des temps de réaction encore pire que l’envoi de SMS pendant la conduite.

Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, l’utilisation de CarPlay et de Siri a eu un impact plus important sur les réactions des conducteurs que la limite de consommation d’alcool au Royaume-Uni (sauf en Écosse), en utilisant du cannabis et en parlant sur un téléphone mains libres.

Meilleurs sites Web d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

L’étude affirme en outre que l’utilisation de l’écran tactile CarPlay d’Apple ralentirait le temps de réaction du conducteur de 57%, plus que l’utilisation d’un téléphone dans la main. Ils ont également déclaré que l’exécution de tâches de navigation avec CarPlay pouvait entraîner un écart de position de voie allant jusqu’à 0,50 m.

En réponse, iAM RoadSmart a déclaré:

À la suite de leurs récentes recherches, IAM RoadSmart a demandé à l’industrie et au gouvernement de tester et d’approuver ouvertement tous les systèmes d’infodivertissement et d’élaborer des normes cohérentes qui aideront à minimiser la distraction du conducteur.

Sur le site Web d’Apple, il décrit CarPlay comme «un moyen intelligent et plus sûr d’utiliser votre iPhone pendant que vous conduisez».

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.