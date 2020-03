Selon une rumeur, AirPower n’est pas mort après que Ming-Chi Kuo a déclaré qu’Apple travaillait sur un plus petit tapis de chargement sans fil

Près d’un an après l’annulation de son tapis de chargement sans fil AirPower, Apple a repris le développement du projet, selon YouTuber et le leaker Jon Prosser. Cependant, rien ne garantit que l’accessoire sera jamais publié.

Prosser affirme que les ingénieurs d’Apple tentent de repenser les bobines de charge du tapis pour déplacer la chaleur plus efficacement, ajoutant que le prototypage est en cours. Apple a seulement déclaré que l’AirPower n’avait pas atteint ses normes élevées, mais des rumeurs suggéraient que le tapis rencontrait des problèmes de gestion de la chaleur et d’interférences.

AirPower aurait pu charger un étui pour iPhone, Apple Watch et AirPod simultanément, quelle que soit la position de chaque appareil sur le tapis. Le pourcentage de batterie de chaque appareil serait apparu sur l’écran de verrouillage de l’iPhone pendant la charge.

AirPower n’est pas mort 👀

Le projet est de retour en interne. Aucune garantie qu’ils finaliseront et le libéreront, mais ils n’ont pas encore abandonné et ils essaient de réorganiser les bobines pour déplacer la chaleur plus efficacement. Le prototypage est en cours.

– Jon Prosser (@jon_prosser) 22 mars 2020

Apple a présenté pour la première fois le ‌AirPower‌ en septembre 2017 au Steve Jobs Theatre, peu de temps après l’introduction de l’iPhone X, et a déclaré qu’il serait publié d’ici la fin de 2018. Apple n’a pas tenu sa promesse et a finalement annulé le tapis en mars 2019. le temps, Apple a déclaré qu’il restait “déterminé à faire avancer l’expérience sans fil.”

Prosser a partagé des fuites précises de Google dans le passé, mais il n’a que récemment poussé plus loin dans les rumeurs d’Apple, donc son bilan est limité sur ce front.

Il y a quelques mois, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a prévu que l’un des principaux nouveaux produits matériels d’Apple au premier semestre 2020 inclurait un “petit tapis de chargement sans fil”, mais il n’a pas fourni plus de détails et ce délai pourrait ont changé en raison de la pandémie en cours. Il n’est pas clair si le tapis porterait la marque AirPower.

