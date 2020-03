Sennheiser améliore sa véritable gamme sans fil avec ANC

Le Sennheiser Momentum True Wireless 2 est arrivé juste à temps pour capter la véritable onde sans fil antibruit. La société commercialise les plus sophistiqués d’entre nous avec un design mature et la marque discrète témoigne de la confiance de la société. Assez admiratif des apparences, voyons ce qu’il y a de nouveau à l’intérieur.

Plus particulièrement, les nouveaux écouteurs sans fil Momentum sont dotés de la technologie antibruit, ce qui en fait un adversaire digne de Sony et Apple. La technologie antibruit combat le bruit extérieur, laissant les auditeurs apprécier une expérience musicale plus intime.

Non seulement les écouteurs antibruit apaisent le monde qui vous entoure, mais ils favorisent également une perception plus précise du son. L’ANC empêche le masquage auditif, c’est-à-dire lorsqu’un son fort rend difficile la perception d’un son relativement calme. Lorsque nous nous déplaçons, le bruit ambiant (par exemple le bavardage) peut imprégner nos casques et rendre difficile l’écoute de notre musique. Ce n’est pas que notre musique se calme, mais plutôt que notre cerveau donne la priorité à ce bruit plus fort. ANC fait le gros du travail en annulant activement les bruits extérieurs afin que notre cerveau puisse rester concentré sur la lecture de musique.

Les nouveaux écouteurs offrent d’autres améliorations comme une autonomie de sept heures et un boîtier USB-C qui offre trois cycles de charge supplémentaires, totalisant 28 heures de lecture. Sennheiser a apporté de légères modifications au Momentum Wireless 2: les écouteurs sont plus petits qu’auparavant et ont une ergonomie améliorée pour atténuer la fatigue de l’usure. Si vous étiez fan de l’ajustement et de la finition de la génération précédente, vous serez heureux que la société ait conservé la même construction.

Sennheiser est un fidèle de l’industrie audio, donc je n’attends rien de moins qu’une excellente qualité sonore de ses nouveaux écouteurs. Si les écouteurs d’origine Sennheiser Momentum True Wireless sont une indication, la reproduction audio sera conviviale sans accentuation des graves. De plus, vous pouvez toujours choisir d’effectuer des réglages personnalisés via l’application Smart Control.

Lorsque vous investissez dans Sennheiser, vous investissez dans une qualité audio premium.

Comme précédemment, les utilisateurs peuvent accéder à Google Assistant, Alexa ou Siri directement depuis les écrans tactiles. Le Momentum True Wireless 2 conserve également la fonctionnalité de détection automatique des oreilles, de sorte que le retrait des écouteurs interrompt automatiquement la lecture. Les réinsérer reprend automatiquement la lecture, ce qui n’est pas possible avec certains écouteurs comme le Samsung Galaxy Buds Plus.

Le Sennheiser Momentum True Wireless 2 sera disponible en avril au prix de 299,95 $. Quiconque veut la variante blanche devra attendre indéfiniment. J’attends avec impatience ces nouveaux écouteurs et nous ne manquerons pas de vous mettre à jour une fois l’examen approfondi terminé.