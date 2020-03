Sennheiser présente les écouteurs Momentum True Wireless 2 mis à jour avec ANC et une durée de vie de la batterie améliorée

Les vrais écouteurs sans fil sont de plus en plus populaires depuis le lancement des AirPod par Apple, mais la nouvelle tendance est qu’ils viennent avec une suppression active du bruit. Le WF-1000XM3 de Sony a été parmi les premiers, suivi de près par Apple avec les AirPods Pro. Le concurrent allemand Sennheiser veut suivre et vient d’annoncer une version mise à jour de ses écouteurs Momentum True Wireless, qui disposent désormais d’ANC et d’une durée de vie de la batterie améliorée par rapport à l’itération précédente.

Le Momentum True Wireless 2 est livré avec des pilotes dynamiques de 7 mm, qui produisent un excellent son avec des basses profondes. Dans son examen de la première version des écouteurs, Scott a été impressionné par leur qualité audio, il ne fait donc aucun doute que ceux-ci sonneront également très bien, surtout maintenant qu’ils peuvent annuler le bruit environnant. Vous pourrez même personnaliser les paramètres selon vos goûts à l’aide de l’application mobile, pour une expérience totalement immersive.

Comme la plupart des concurrents, la fonction d’audition transparente vous permet d’entendre le bruit environnant quand vous en avez besoin, vous empêchant de retirer les bourgeons de vos oreilles. Heureusement, si vous décidez de les supprimer, ils interrompent automatiquement la lecture audio et reprennent lorsque vous les remettez dans vos oreilles.

Un autre progrès par rapport à la première génération est l’amélioration de la durée de vie de la batterie, qui peut désormais offrir jusqu’à sept heures de lecture, et jusqu’à 28 avec le boîtier de charge, ce qui est assez impressionnant. Cependant, vous n’atteindrez probablement pas ces chiffres avec l’ANC activé, car cette fonctionnalité consommera plus d’énergie.

Sur un aspect plus technique, le Momentum True Wireless 2 prend en charge les normes Bluetooth 5.1, AAC et AptX et est livré avec un indice IPX4, ce qui les rend résistants aux éclaboussures. Malheureusement, la charge sans fil n’est pas prise en charge, mais vous pourrez remplir le boîtier à l’aide d’un câble USB-C.

Les têtes seront disponibles en avril pour 299 $ en noir. Une variante blanche avec un étui de chargement en tissu assorti sera également publiée à un stade ultérieur.

La source: Sennheiser (1), (2)