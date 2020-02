Sept fonctionnalités que nous voulons voir OnePlus ajouter à OxygenOS

La version légèrement modifiée d’Android que les téléphones OnePlus utilisent, appelée OxygenOS, présente de très gros avantages. Il y a même des choses que nous aimerions voir faire leur chemin pour stocker Android. Mais il y a toujours place à amélioration, et nous avons une liste de souhaits (légèrement plus grande) de changements qui, selon nous, pourraient l’améliorer encore.

Donnez à tous les téléphones Google Feed / Discover dans le lanceur OnePlus

Le lanceur d’actions de OnePlus possède une fonctionnalité unique appelée «étagère», accessible à gauche de la vue par défaut et chargée avec une poignée de raccourcis vers les applications et les contacts – essentiellement rien que vous ne pouvez pas ajouter à votre propre écran d’accueil si vous le souhaitez. Pour être honnête, c’est un peu inutile, et nous préférerions de beaucoup que le lanceur OnePlus ait une option pour la liste de contenu Discover / Feed de Google. Heureusement, c’est une option sur les téléphones OnePlus, mais uniquement pour les versions de marque T-Mobile.

Seules les variantes T-Mobile obtiennent ce paramètre – qu’est-ce qui donne?

Le lanceur par défaut de OnePlus n’est vraiment pas aussi offensant. Contrairement à celui utilisé par de nombreux OEM, vous n’avez pas immédiatement besoin de le remplacer par quelque chose de mieux. C’est fondamentalement bien, sauf pour le “Shelf” inutile imposé sur nous. Bien sûr, vous pouvez le désactiver, mais vous n’avez rien d’autre qu’un écran d’accueil barebones. Donnez-nous la même intégration d’application Google que les versions T-Mobile des téléphones OnePlus et nous n’aurons peut-être pas à la remplacer par quelque chose comme Lawnchair.

Mode sombre amélioré

Il est possible que la fonctionnalité la plus demandée au cours des dernières années soit enfin arrivée sur Android 10, mais il y a encore beaucoup à faire. Même sur la version Pixel de Google de l’OS, il n’y a aucun moyen de programmer l’activation et la désactivation du mode sombre à certains moments malgré le fait que le filtre de lumière bleue Night Light (celui que la science ne recommande plus) est capable de le faire. Au moins les pixels ont une bascule de mode sombre dans les paramètres rapides pour le rendre plus facile à activer. OxygenOS n’a aucune de ces capacités, donc la seule façon d’utiliser le mode sombre est de se plonger dans les paramètres de personnalisation et de changer le thème. Les horaires automatiques et une bascule pratique rendraient le mode sombre parfait sur les téléphones OnePlus.

Affichage permanent

Cette demande est encore plus ancienne que la charge sans fil chez les fans de OnePlus, et probablement plus importante si vous me le demandez. Il est difficile de penser à un autre téléphone Android avec un écran OLED qui ne dispose pas d’un mode d’affichage permanent. Même les combinés ColorOS des sociétés sœurs de OnePlus comme Oppo et Realme ont au moins une option d’horloge de désactivation qui affiche l’heure en permanence. L’excuse a toujours impliqué la durée de vie de la batterie, mais nous n’achetons plus cela – si d’autres OEM peuvent inclure cette fonctionnalité sans prendre un énorme coup dans la longévité, il n’y a aucune raison pour que OnePlus ne puisse pas les rejoindre. En ce moment, toucher l’écran nous montre exactement ce que nous devrions obtenir tout le temps (voir la photo ci-dessus), donc nous espérons que cela passera à une fonction AOD complète dans une future mise à jour.

Une animation d’empreintes digitales moins “xtreme”

C’est probablement l’animation la plus simple, et c’est encore un peu trop ostentatoire.

Tout le monde n’apprécie pas l’ensemble de l’esthétique “xtreme” de type joueur que certaines entreprises technologiques ont tendance à pousser en ce qui concerne les nouveaux concepts. OnePlus a été l’un des premiers à lancer un lecteur d’empreintes digitales intégré dans un téléphone, et en tant que toute nouvelle technologie, la société l’a mis en évidence avec de nombreuses animations flashy. C’est toujours le cas maintenant, et nous préférerions qu’il y ait une option pour quelque chose d’un peu plus simple.

La seule vraie alternative est l’animation “non”, mais nous aimerions toujours les commentaires de l’interface utilisateur.

C’est un point mineur, mais si ce genre de look vous dérange, cela peut devenir vraiment grinçant de le voir tous les jours, plusieurs fois par jour, chaque fois que vous déverrouillez votre téléphone. La désactivation complète de l’animation est une solution, mais vous n’obtenez pas le même retour visuel et il doit y avoir un juste milieu raisonnable. Une ou deux animations beaucoup plus simples et plus “matures” seraient vraiment appréciées.

Plus d’options de personnalisation

Les téléphones OnePlus gèrent mieux la personnalisation que beaucoup d’autres, en toute équité, mais cela ne ferait pas de mal de donner un peu de vie au système d’exploitation avec de nouvelles options pour que nous puissions jouer avec. Quelques conceptions d’horloge à écran de verrouillage plus personnalisées seraient formidables, surtout si nous allons avoir un mode d’affichage toujours activé – certains styles sans la couleur d’accent rouge fatigué ne seraient pas mal. Les polices autres que Roboto et OnePlus Slate vieillissantes pourraient également rafraîchir les choses, tout comme une sélection plus large d’options de papier peint.

Déplacez le bouton «effacer tout»

Un de mes animaux de compagnie déteste OxygenOS, le bouton «Tout effacer» est depuis longtemps repensé. Je trouve l’icône ronde qui supprime toutes vos notifications de l’ombre – ainsi que celle presque identique qui ferme toutes vos applications – beaucoup trop facile à déclencher accidentellement, surtout depuis que OnePlus a commencé à utiliser des scanners d’empreintes digitales à l’écran. Si vous tirez vers le bas sur l’écran de verrouillage pour agrandir la nuance de notification, le bouton “ effacer tout ” apparaît pratiquement au même endroit que l’icône qui vous montre où se trouve le capteur d’empreintes digitales, ce qui m’a amené à planter mon pouce dessus et rejetant de nombreuses alertes plus souvent que je ne voudrais l’admettre.

Je sais ce que certains d’entre vous pensent: ce n’est pas la fin du monde. Et vous avez raison, bien sûr. Mais si vous enregistrez des notifications depuis des heures pour les traiter plus tard, c’est vraiment ennuyeux. D’autres skins Android rendent ces actions destructrices moins visibles et plus difficiles à déclencher involontairement, et j’aimerais voir OxygenOS emboîter le pas.

Ramenez le tweak de OnePlus à la navigation gestuelle d’Android 10

Le pire aspect du nouveau système de navigation par gestes Android 10, autrement sympa, est le geste de coup d’œil positif que vous devez effectuer pour que les menus de navigation coulissants fonctionnent. Lorsque OnePlus a fait ses débuts avec sa version OxygenOS d’Android 10, il a apporté un ajustement impressionnant à la navigation par gestes d’origine qui le rendait parfait: le tiers supérieur de l’écran ou plus était exclu du déclenchement du geste arrière. Tout ce que vous aviez à faire lorsque vous sortiez un menu de navigation était de le faire depuis le haut de votre écran, et vous pouviez toujours profiter du fonctionnement autrement fluide des nouveaux gestes.

Malheureusement, OnePlus l’a supprimé dans les versions ultérieures d’Android – probablement à la demande de Google compte tenu des exigences de compatibilité d’Android 10. Que ce soit la faute de Google ou celle de OnePlus, j’aimerais voir cette fonctionnalité revenir, car elle était incroyablement utile. Le geste alternatif “coup d’oeil” est à la fois désagréable lorsqu’il fonctionne et difficile à déclencher avec des boîtiers plus épais.

OxygenOS n’est pas parfait, mais c’est l’une des meilleures versions d’Android, comme la plupart des clients de l’entreprise (souvent très vocaux) vous le diront. Même ainsi, il existe des moyens de l’améliorer encore. J’espère que nous pourrons voir certaines de ces demandes de fonctionnalités apparaître dans le futur logiciel de OnePlus.