Série limitée basée sur la chute de WeWork sur Apple TV +

Apple a repris une série limitée basée sur l’histoire de WeWork pour Apple TV +, selon un nouveau rapport de Variety. L’émission à venir est basée sur le podcast Wondery en six parties intitulé “WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork”.

WeWork au début de 2019 était évalué à près de 50 milliards de dollars alors qu’il se préparait pour une introduction en bourse, mais la société s’est écrasée et a brûlé après qu’une série d’articles a souligné la mauvaise gestion et les comportements étranges du PDG Adam Neumann, qui a été rapidement évincé. L’introduction en bourse de WeWork a été annulée et la valorisation de l’entreprise a plongé à 5 milliards de dollars.

Du podcast sur lequel l’émission est basée:

Les fondateurs de WeWork pensaient qu’ils étaient sur le point de faire l’histoire. L’entreprise était évaluée à 47 milliards de dollars, elle était prête pour une énorme introduction en bourse, et son PDG charismatique Adam Neumann pensait que cela allait changer le monde. Adam avait une vision prophétique de WeWork qu’il a vendue à certains des investisseurs les plus avertis du monde – mais sa vision a-t-elle jamais correspondu à la réalité de l’entreprise? Animé par David Brown du podcast à succès Business Wars, WeCrashed est une série en six parties sur l’ascension et la chute de WeWork. C’est une histoire d’espoir et d’orgueil, de gros argent et de plus gros bonnets, et les longueurs que les gens iront pour chasser les “licornes”. Lee Eisenberg, connu pour “Apple TV” + show “Little America”, est co-auteur et producteur exécutif de la série aux côtés de l’ancien cadre de Warner Bros Drew Crevello, qui a produit des films comme “The Grudge 2.” .