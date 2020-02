Serious Sam Collection et Panzer Dragoon: Remake arrivent à Stadia (mise à jour: détails Serious Sam)

Le mois dernier, Google a annoncé que 120 jeux devraient frapper Stadia cette année. C’est un sérieux bond par rapport au catalogue actuellement proposé, mais nous n’avons pas beaucoup entendu parler de nouvelles versions spécifiques depuis. Aujourd’hui, Google a annoncé une poignée de titres avant la fin de l’année, notamment Serious Sam Collection et Panzer Dragoon: Remake.

La série Serious Sam a fait ses débuts sur PC au début, et c’est en grande partie un produit de son époque: un jeu de tir maladroit avec des explosions. La collection propose des remasters HD des premier et deuxième titres de la série, ainsi que Serious Sam 3: BFE de 2011 avec ses packs DLC. Google n’a pas fourni de fenêtre de publication.

Panzer Dragoon est un jeu de tir sur rails (pensez à Star Fox mais avec des dragons) qui a été lancé à l’origine sur la Sega Saturn en 1995. Le remake propose des visuels et des contrôles mis à jour “qui conviennent aux normes de jeu modernes”. Il est prévu sur PC et Nintendo Switch au quatrième trimestre de cette année, donc il sera probablement disponible sur Stadia à la même période.

Cette année également, le jeu de réflexion Lost Worlds: Beyond the Page; constructeur de tours piles sur piles (sur piles); et le titre d’arcade d’action précédemment annoncé Spitlings. Tous les trois feront leurs débuts exclusivement sur Stadia avant de se diriger vers d’autres plateformes.

Vendredi matin, les gens de Stadia ont tweeté que la Serious Sam Collection serait officiellement publiée sur le service de jeu en nuage de Google le mardi 3 mars. En plus de cette annonce, l’équipe de Stadia a réalisé une interview avec le développeur de Serious Sam, Croteam. L’échange concerne la naissance de la Serious Sam Collection, ce qui la différencie des autres tireurs à la première personne et le type d’expérience de jeu que les joueurs devraient attendre sur Stadia.

Préparez-vous à une action à forte adrénaline et à un plaisir sans filtre sans fin lorsque Serious Sam Collection explose son chemin vers Stadia le 3 mars.

Découvrez notre interview avec @Croteam sur ce qui rend la série si addictive → https://t.co/Prg1nPHiEq pic.twitter.com/DYtSLmIkUw

– Stadia (@GoogleStadia) 28 février 2020