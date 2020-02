Service de jeu en streaming Project xCloud de Microsoft disponible sur iOS via la prévisualisation TestFlight

En septembre, Microsoft a présenté Project xCloud, un service conçu pour permettre aux joueurs de jouer à des jeux sur n’importe quel appareil, des PC aux consoles en passant par les appareils mobiles.

Le projet xCloud pour appareils mobiles est disponible sur Android depuis quelques mois, mais à partir d’aujourd’hui, Microsoft l’étend à l’iPhone et à l’iPad via un test bêta TestFlight limité.

Le test bêta de Project xCloud est disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, et en raison des restrictions de TestFlight, il est limité à un total de 10 000 testeurs.

L’aperçu iOS TestFlight démarre avec un seul jeu, “Halo: The Master Chief Collection” et bien que la version de test Android inclut également la console Xbox Streaming, cette fonctionnalité n’est pas disponible sur iOS pour le moment.

Microsoft indique qu’il prévoit que la demande dépassera la capacité et qu’il ne pourra pas accueillir tous les candidats. Les invitations seront fournies selon le principe du premier arrivé, premier servi.

La participation à l’aperçu nécessite un compte Microsoft et un gamertag Xbox associé, une manette sans fil Xbox One compatible Bluetooth, un iPhone ou un iPad exécutant iOS 13 ou une version ultérieure, et un accès à une connexion de données qui prend en charge une bande passante inférieure de 10 Mo / s.

Les utilisateurs iOS qui souhaitent s’inscrire au test bêta peuvent le faire en s’inscrivant sur le site Web Project xCloud.

Microsoft dit qu’il souhaite travailler avec Apple pour offrir l’aperçu complet de xCloud à davantage de clients iOS à l’avenir, et qu’il prévoit d’utiliser les commentaires pour améliorer la technologie.

