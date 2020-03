Seth Rogen, tweeting en direct «Cats», est le soulagement comique dont nous avons besoin en ce moment – .

L’acteur Seth Rogen a récemment décidé de s’asseoir et de regarder le film désastreux Cats de décembre 2019, une adaptation en direct du classique de Broadway avec des acteurs bien connus comme Idris Elba, Rebel Wilson, Jennifer Hudson, Judi Dench et Ian McKellen.

Pour rendre l’expérience un peu plus amusante, Rogen a décidé de le faire tout en lapidant, et il a également tweeté l’expérience en bonne mesure.

C’est un pari assez sûr que nous pourrions tous utiliser un peu de soulagement des nouvelles en ce moment, avec toutes les mises à jour frénétiques et franchement terrifiantes sur le coronavirus COVID-19. Le nombre de cas ne cesse d’augmenter, les hôpitaux commencent à atteindre le point de rupture dans certaines parties du pays, et la crise ne fait que durer indéfiniment.

Un soulagement comique est vraiment nécessaire en ce moment, quelque chose qui, malheureusement, est un peu difficile à trouver. La quasi-totalité de Hollywood a fermé à cause du virus, ce qui signifie qu’aucun nouveau film n’est en cours de réalisation ni aucune nouvelle émission de télévision. C’est pourquoi, dans la brèche, Seth Rogen est intervenu, qui a décidé de relever un défi des plus redoutables: s’asseoir et regarder la bombe totale d’un film de décembre, les chats universellement dévisagés.

Bien sûr, il s’est donné un peu de volonté pour le faire. Il a décidé de regarder ce film avec des acteurs humains gambadant dans des costumes de chat tandis que – quoi d’autre? – super lapidé. Et, pour commencer, il est allé de l’avant et a tweeté en direct ses pensées.

Je suis assez lapidé et je regarde les chats. Je n’ai jamais vu le spectacle de Broadway. C’est vraiment trippant. Suis-je censé savoir ce qu’est une gelée? Ils l’ont dit 200 000 fois mais je ne sais pas ce qui se passe haha.

– Seth Rogen (@Sethrogen) 18 mars 2020

Cliquez sur ce tweet pour plonger dans son fil divertissant. Et hé, si vous voulez vous lancer dans l’action vous-même, la sortie du DVD et Blu-ray Cats est prévue pour le 7 avril, ce qui pourrait être quelque chose à mettre sur votre liste de tâches d’auto-mise en quarantaine – pour vous perdre en un des pires films jamais réalisés, avec les effets visuels les plus troublants.

Quelques tweets supplémentaires de Rogen (vous devrez vous plonger dans ceux NSFW vous-même):

Quelques chats en pantalon. Certains sans pantalon.

– Seth Rogen (@Sethrogen) 18 mars 2020

Judi Dench est dans un manteau de fourrure de chat que je ne peux que supposer socialement épouvantable dans ce monde.

– Seth Rogen (@Sethrogen) 18 mars 2020

Comme nous l’avons mentionné, Cats a été l’une des plus grandes bombes au box-office de 2019, avec des coûts de production totalisant environ 100 millions de dollars (dont seulement quelques millions dont le film a été récupéré à partir des recettes du box-office mondial). Nous avons remarqué dans un précédent billet sur le film que son «histoire», telle qu’elle était, était à couper le souffle dans son inanité. Le CGI était à moitié cuit et épouvantable. Si mauvais, en fait, qu’une nouvelle version du film a été rapidement précipitée dans les salles de cinéma, où le film à ce stade a rapporté quelque chose comme un dixième de ses coûts de production.

Mon titre préféré de toutes les critiques qui ont déchiré le film pour être terriblement mauvais était celui-ci: Cats Movie Review: I Have Seen Sights No Human Should See.

