Shadowgun War Games est la version des jeux mobiles d’Overwatch

Shadowgun est l’une des franchises FPS les plus anciennes et les plus populaires sur mobile. Il a aidé à construire le genre FPS mobile et son développeur, Madfinger Games, est l’un des meilleurs de l’industrie avec des jeux comme Dead Trigger 2, Unkilled et d’autres titres Shadowgun. Le prochain jeu est Shadowgun War Games. Nous avons eu l’occasion de jouer à la bêta fermée un peu tôt et de laisser des commentaires afin que ce soit ce que nous avons fait.

Voici nos premières impressions de Shadowgun War Games. Veuillez noter qu’il s’agit d’une impression basée sur une version bêta fermée. Nous n’avions pas accès à tous les éléments du jeu et nous avons laissé des commentaires lorsque nous avons rencontré des problèmes. Le jeu est toujours en développement actif.

Commandes et gameplay de Shadowgun War Games

Les commandes de jeu sont similaires à la plupart des jeux FPS. Voici comment jouer à Shadowgun War Games.

Balayez la moitié gauche de l’écran – Cela déplace votre personnage à gauche, à droite, en avant et en arrière. Les joueurs peuvent glisser et maintenir pour faire sprinter les personnages. Balayez la moitié droite de l’écran – Cela déplace le réticule de l’arme de votre personnage d’un côté à l’autre et de haut en bas pour viser.Le coin supérieur droit – Le coin supérieur droit de l’écran abrite vos armes et le bouton de rechargement. Appuyez sur les armes pour y accéder et appuyez sur le bouton de rechargement pour recharger. Les personnages se rechargent automatiquement après le vidage d’un clip.Coin supérieur gauche – Le coin supérieur gauche abrite un bouton pour un accès rapide aux paramètres.En bas au milieu – Le milieu en bas de l’écran a vos capacités de personnage. Appuyez sur les icônes pour utiliser la capacité. Après chaque utilisation, un minuteur de récupération indique quand la capacité est à nouveau disponible.

Heureusement, Shadowgun War Games ne s’éloigne pas trop des formules éprouvées des jeux FPS. La sensibilité est un peu à sa valeur par défaut, mais vous pouvez la baisser dans les paramètres. Sinon, c’est juste une question de pratique et d’amélioration. Le jeu ne diffère pas beaucoup des autres jeux FPS populaires en termes de contrôles et de sensations générales.

Les fusillades dominent le gameplay dans Shadowgun War Games. Il y a peu de morts rapides ici à moins que vous ne tiriez en équipe.

Là où le jeu commence à différer, ce sont les personnages, les chargements de personnages et la durée des combats d’armes à feu. Chaque personnage (il y en a cinq jusqu’à présent) a son propre ensemble de capacités ainsi que sa propre arme. Les joueurs ont beaucoup plus de santé (ou infligent beaucoup moins de dégâts) que les autres titres FPS modernes.

Cela se traduit par des combats d’armes à feu beaucoup plus longs qui dominent le gameplay, similaires aux anciens jeux Halo et Overwatch plutôt qu’à la dynamique «vous tuer dès qu’ils vous voient» des titres FPS modernes comme Call of Duty: Mobile. C’était étonnamment rafraîchissant car être aveugle ne signifiait pas la mort instantanée si vous pouviez danser pour échapper au danger.

Dans un genre rempli de clones Call of Duty et PUBG, Shadowgun War Games ressemble plus à Overwatch. Nous aimons ça.

Nous avons essayé deux modes de jeu, le match à mort en équipe et capturer le drapeau. Ils sont tous les deux assez standard. Cependant, nous avons joué une version bêta fermée limitée, donc le jeu complet a probablement plus à faire. De plus, aucune des micro-transactions n’a été activée dans la version bêta, nous n’avons donc pas pu voir de quoi il s’agissait. Cependant, sur la base de la description du Play Store, il s’agira très probablement de choses de personnalisation telles que des autocollants, des emotes, des skins et d’autres choses de ce type.

Les personnages

Shadowgun War Games est centré sur votre choix de personnage. Il y en a cinq dans le jeu en ce moment et nous allons vous donner un aperçu rapide de chacun.

Sara – Sara joue le rôle de soutien. Ses deux capacités incluent une grenade explosive de guérison qui aide à régénérer la santé de l’allié, ainsi qu’un bouclier à bulles classique pour la protection. Sa sélection d’armes et sa vitesse sont assez banales, tout comme sa santé. Sara est un peu difficile à jouer car elle n’a pas de capacités offensives. Cependant, elle peut garder les gens en vie plus longtemps dans un échange de tirs et continuer à contribuer avec ses propres armes.Jet – Jet joue le rôle d’attaquant agressif. Il manie un fusil de chasse et est facilement le personnage le plus rapide pour l’aider à combler l’écart. Ses capacités de chargement lui permettent de devenir invisible pour s’échapper ou se faufiler. Tous les autres joueurs deviennent également invisibles pour Jet pour éviter trop d’avantages. Son autre capacité lui permet de sauter instantanément en avant, ce qui aide à combler l’écart pour son fusil de chasse. Cependant, Jet a moins d’armure que la plupart des personnages et descend assez rapidement si vous ne faites pas attention.Revenant – Le personnage de tank du jeu est un peu plus facile à jouer. Sa vitesse est plus faible et ses canons sont plutôt fades. Cependant, il faut une éternité pour tuer ce type, même avec le fusil de chasse de Jet ou le tireur d’élite de Willow. Ses capacités lui permettent de faire encore plus de dégâts, de se déplacer plus rapidement et de désorienter les combattants proches. Sa lenteur n’est pas idéale pour capturer le drapeau, mais je me suis enfui à chaque fois que je voyais deux ou plusieurs de ces gars regroupés et j’étais seul. saule – Willow est l’attaquant à distance du jeu. Son tireur d’élite est facilement l’arme la plus puissante du jeu. Cependant, vous devez le déclencher manuellement même si vous utilisez le mode de tir automatique. Ses capacités lui permettent d’ajouter des dégâts à ses tirs déjà incroyablement puissants et de déployer une mine pour faire exploser n’importe qui et essayer de vous suivre jusqu’à votre nid de tireurs d’élite. Elle est un canon de verre, cependant, et meurt assez rapidement sous un feu soutenu. C’est un personnage à très haut risque et à haute récompense.Slade – Slade est le type de soldat standard du jeu. Ses capacités sont une grenade puissante qui endommage les combattants à proximité, ainsi qu’une capacité d’auto-régénération. Sa vitesse, son armure et sa charge d’armes sont tous à mi-chemin, ce qui en fait un excellent personnage de base pour les débutants.

Encore une fois, la version bêta fermée a probablement limité notre portée ici et la description du Play Store promet plus de personnages dans les versions ultérieures. En termes de difficulté, Willow et Jet sont les plus difficiles à jouer grâce à leur style à haut risque et à récompense élevée et à leurs barres de santé inférieures. Revenant et Slade sont les plus faciles à jouer grâce à la santé élevée de Revenant et aux capacités de Slade. Sarah est assise au milieu en tant que personnage de soutien, car son seul but est la défense plutôt que le combat.

Autres observations

Nous n’avons pas encore beaucoup de plaintes concernant les jeux de guerre Shadowgun. Si nous avons trouvé quelque chose de bizarre, comme un problème de mise en réseau, nous l’avons signalé aux développeurs, alors j’espère que le produit fini est plus exempt de bugs que la plupart des nouveaux jeux mobiles. Cela dit, il y a quelques points importants dont nous aimerions parler.

Le premier est le menu des paramètres. Nous avons tout laissé sur auto, mais vous pouvez régler le limiteur de fréquence d’images et la qualité graphique. De plus, il y a trois curseurs audio pour ajuster le volume du jeu à vos besoins. La section des commandes des paramètres vous permet également de changer votre mode de tir du mode simple (tir automatique) à d’autres modes si vous avez besoin de plus de contrôle avec quelques paramètres graphiques et mécaniques de jeu supplémentaires.

Nous avons pu jouer une bêta fermée limitée, nous n’avons donc pas pu voir tous les éléments du jeu.

Pour une version bêta fermée, nous avons pensé que les jeux de guerre Shadowgun se jouaient plutôt bien. Nous n’avons constaté aucune chute de cadre ni aucun hoquet sur notre Samsung Galaxy Note 10 Plus. Les graphismes sont assez bons et le jeu était fluide et agréable. Bien sûr, cela peut changer lorsque des milliers et des milliers de joueurs commencent à frapper les serveurs et que les gens jouent avec des appareils bas de gamme.

De plus, dans mes quatre matchs (environ une heure de temps de jeu), ma batterie s’est déchargée d’environ 90% à 71%. Cela représente environ 20% de l’heure sur un Note 10 Plus. Il s’agit de la quantité de décharge attendue pour un tireur FPS lourd en réseau en 2020. La consommation de votre batterie variera en fonction de la force de votre connexion réseau et du matériel de votre téléphone.

Shadowgun War Games est disponible en pré-inscription dans le Play Store maintenant et devrait être lancé au premier trimestre 2020. Cliquez ici si vous souhaitez vous pré-enregistrer. Cela a le potentiel de lutter avec les gros chiens. Cependant, nous conserverons nos conclusions finales pour le lancement du jeu et nous verrons le produit fini.