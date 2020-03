Shazam met à jour son application et prend en charge Split View sur iPad

Shazam pendant que vous faites autre chose.

Que souhaitez-vous savoir

Shazam prend désormais en charge Split View sur iPad.

La mise à jour permet également aux utilisateurs de supprimer Shazams en glissant.

Apple est propriétaire de Shazam depuis 2018.

Aujourd’hui, l’application Shazam a vu une mise à jour pour iPad qui apporte enfin une fonctionnalité pratique à l’identifiant musical.

Comme rapporté par MacRumors, une nouvelle mise à jour de l’application Shazam a apporté la compatibilité Split View pour iPadOS. Cela permettra désormais aux utilisateurs d’ouvrir l’application Shazam à côté d’une autre application tout en effectuant plusieurs tâches avec leur iPad.

Pour utiliser Shazam en affichage fractionné, faites glisser l’application vers la gauche ou la droite de l’écran de votre iPad lorsque vous êtes déjà dans une application ouverte.

En plus de sa nouvelle prise en charge de Split View, la mise à jour permet désormais aux utilisateurs de supprimer les chansons qu’ils ont identifiées à l’aide de Shazam en les glissant dans la liste de leur bibliothèque.

Shazam est disponible sur iPhone, iPad, Apple Watch et Mac via l’App Store. Il est également intégré directement dans Siri, vous pouvez donc dire “Hey Siri, quelle chanson est-ce?” et Siri travaillera avec Shazam pour vous obtenir un résultat.