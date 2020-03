Le coronavirus a laissé des millions d’Américains bloqués chez eux.

En conséquence, les programmes Showtime et Epix sont désormais gratuits pour les abonnés de Spectrum TV.

Showtime et Epix resteront gratuits et accessibles à partir d’aujourd’hui jusqu’au 12 avril.

Le coronavirus a complètement bouleversé la vie aux États-Unis. Les années scolaires ont été suspendues, les grandes villes comme Los Angeles et Chicago sont toujours en mode verrouillage complet, et des endroits généralement animés comme Times Square à New York restent obsédants.

Alors que des millions de personnes sont désormais confinées chez elles pendant des semaines qui pourraient très bien durer, il est tout simplement naturel que l’ennui finisse par s’enfoncer. La bonne nouvelle, cependant, est que nous vivons dans un monde hautement connecté et que nous avons désormais accès à plus de contenu multimédia que jamais. Et certaines entités multimédias, dans le but de rendre l’expérience de mise en quarantaine encore plus facile, ont commencé à rendre le contenu multimédia premium disponible gratuitement.

À titre d’exemple, Charter Communications a déclaré aujourd’hui que les abonnés de Spectrum TV pouvaient désormais profiter de la programmation Showtime et Epix sans frais supplémentaires. Cela représente environ 17 $ d’émissions de télévision et de films gratuits dont vous pouvez commencer à profiter dès aujourd’hui. Surtout avec la dernière saison de Homeland en plein essor, il est maintenant aussi bon que jamais de rattraper son retard sur ce qui est facilement l’émission la plus populaire de Showtime. Et bien qu’Epix ne soit pas nécessairement un nom familier comme HBO, il propose une vaste sélection de films.

L’offre gratuite restera en vigueur pendant les trois prochaines semaines.

Le communiqué de presse de la Charte se lit comme suit:

Stamford, CT – 23 mars 2020 – Charter Communications, Inc. a annoncé aujourd’hui qu’elle fournirait des chaînes premium SHOWTIME et EPIX sans frais supplémentaires aux clients de Spectrum TV qui ne reçoivent actuellement pas ces chaînes jusqu’au dimanche 19 avril.

«Nous espérons qu’en élargissant ces options de programmation, il offrira encore plus d’heures de divertissement à nos clients en ces temps difficiles», a déclaré Tom Montemagno, vice-président exécutif de l’acquisition de programmation pour Charter. «La programmation et les films de divertissement originaux très populaires sur ces réseaux seront d’un grand intérêt pour un large éventail de nos clients.»

Charter étendra SHOWTIME et EPIX d’ici le lundi 23 mars aux clients de Spectrum TV qui ne reçoivent pas actuellement ces chaînes. SHOWTIME présente des originaux populaires tels que Billions et Homeland, ainsi que des films et des documentaires à succès. La programmation populaire sur EPIX comprend War of the Worlds, Godfather of Harlem et Slow Burn, ainsi qu’une nouvelle série, Belgravia, qui sera diffusée le dimanche 12 avril.

Cela semble un peu surréaliste, mais rester à la maison pour regarder la télévision aidera en fait à empêcher le coronavirus de se propager davantage. À ce stade, l’expert en maladies infectieuses, le Dr Emily Landon, l’a récemment expliqué lors d’une brève apparition lors d’une conférence de presse avec le gouverneur de l’Illinois, J.B. Pritzker la semaine dernière.

“Ces restrictions, en fin de compte, peuvent sembler un peu anti-climatiques”, a déclaré Landon dans un clip qui est devenu viral depuis. “Parce qu’il est vraiment difficile de se sentir comme si vous sauviez le monde lorsque vous regardez Netflix depuis votre canapé.”

Mais c’est exactement la réalité dans laquelle nous nous trouvons actuellement.

