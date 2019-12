Si Verizon vous offrait un iPhone gratuit, changeriez-vous?

À l'époque d'antan, la bataille entre iPhone et Android a brûlé aussi férocement que l'animosité entre les utilisateurs de Mac et de Windows la décennie précédente.

Mais nous vivons à une époque plus civilisée. De nos jours, de nombreux utilisateurs qui étaient autrefois des amateurs inconditionnels d'Android vivent et travaillent sur les systèmes d'exploitation Apple. Enfer, certains membres de la Autorité Android l'équipe a même tapé sur Mac et texte sur iPhones (mais pas moi personnellement, car j'ai l'intégrité).

La vérité demeure: les anciens incendies sont morts, ou du moins se sont calmés de façon spectaculaire. La «sameification» du paysage mobile fait que de nombreux utilisateurs abandonnent complètement les produits phares, optant pour des milieu de gamme suffisamment bons qui coûtent une fraction du prix. Aujourd'hui, les chances sont bonnes pour votre smartphone, peu importe ce qu'il est, prend de bonnes photos, peut exécuter n'importe lequel des jeux auxquels vous voulez jouer, et les facteurs qui le différencient considérablement des autres modèles ne sont guère plus que de l'habillage de fenêtre.

Un iPhone gratuit est-il suffisant pour vous permettre de passer d'Android à iOS?

Ce système d'exploitation de base, peut-être, reste le dernier grand différenciateur.

À Autorité Android, nous faisons de notre mieux pour présenter toutes les offres intéressantes que nous rencontrons, et nous serions négligents si nous ne signalions pas celui-ci – même si cela signifie que vous devrez peut-être quitter le navire.

D'ici Noël, Verizon vous offre un iPhone XR gratuit si vous passez à eux sur un plan illimité.

Si vous n'êtes pas au courant, l'iPhone XR dispose d'un écran de 6,1 pouces avec une résolution de 1 792 x 828. Il est alimenté par le processeur A12 Bionic et dispose d'options de stockage de 64, 128 et 256 Go. La caméra arrière est une offre 12MP et la caméra frontale est 7MP. Pour le style, vos options de couleur sont bleu, blanc, noir, jaune, corail et rouge.

Vous obtiendrez tout cela pour le prix très bas si vous passez à Verizon. Vous devez apporter un numéro existant d'un autre opérateur, afin que les nouvelles lignes sur les comptes existants ne volent pas ici.

Normalement, nous ne couvrons pas les offres iPhone, mais celui-ci nous a fait réfléchir …

Nous avons couvert de nombreuses offres tentantes de transporteurs cette année, mais Verizon pourrait sortir les plus gros pistolets que nous ayons vus en offrant un iPhone sur la maison pour obtenir plus de clients. Même les amateurs inconditionnels d'Android peuvent trouver cette option tentante.

Il semble que les systèmes d'exploitation importent de moins en moins pour l'utilisateur général, et beaucoup de gens trouvent séduisante la facilité de fonctionnement de l'écosystème Apple. Bien sûr, nous étions à la gorge pendant des années, mais si le coût n’est pas un facteur, qui va refuser un téléphone gratuit?

Verizon vous demandant si un téléphone gratuit pourrait vous inciter à changer d'opérateur, nous pensions que le moment serait venu de demander: un iPhone gratuit suffit-il pour vous permettre de passer d'Android à iOS?

Exprimez votre vote dans le sondage ci-dessous et cliquez sur le bouton pour plus d'informations sur l'offre de Verizon! N'oubliez pas que cette offre ne dure que jusqu'au 25 décembre, donc si vous êtes sur la clôture, la pression est forte.