Si vous avez besoin d’une carte de crédit dès maintenant, ce site incroyable trouvera la meilleure offre pour vous – .

Étant donné que la plupart des gens sont mis en quarantaine ou encombrés à la maison en ce moment en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19, l’utilisation du crédit est en augmentation. Les affaires sont en plein essor en ce moment pour des services comme Amazon et UberEats, par exemple.

Si vous avez besoin d’une nouvelle carte de crédit ou si vous souhaitez rechercher les meilleures offres de cartes de crédit disponibles en ce moment, peut-être parce que vous voulez quelque chose de mieux que ce que vous avez actuellement dans votre portefeuille, le premier endroit où vous tourner est le site Web de CardMatch Tool.

Il vous montrera les offres de bienvenue de carte de crédit et d’autres détails sur les cartes qui vous sont personnalisées.

Si vous êtes intéressé à rechercher la meilleure offre de carte de crédit que vous pouvez trouver en ce moment, les offres de cartes ne manquent certainement pas avec d’excellents bonus de bienvenue. Les acheteurs de cartes vraiment avertis, cependant, savent qu’il existe souvent des offres de bonus de bienvenue ciblées qui sont encore meilleures que celles disponibles publiquement (impliquant la même carte, pas moins). Encore mieux? N’importe qui peut effectuer une recherche pour voir s’il en existe un disponible. Tout ce que vous avez à faire est de chercher au bon endroit. Cet endroit est le site Web de CardMatch Tool.

Si vous n’avez pas visité le site depuis un certain temps, il vaut vraiment la peine de le consulter à nouveau bientôt pour voir ce qui pourrait être disponible pour vous. Certaines personnes ont même été ciblées récemment pour une incroyable offre de bienvenue de 100 000 points pour la Platinum Card® d’American Express.

Toutes les différentes variantes de propriété de crédit de carte que nous détaillons régulièrement ici incluent des offres ciblées qui sont distribuées de différentes manières. Les émetteurs comme American Express, par exemple, choisissent souvent la voie la plus directe pour rendre ces offres ciblées disponibles – en envoyant simplement par courrier les détails des offres à durée limitée pour lesquelles des clients spécifiques ont été présélectionnés. D’autres émetteurs ne rendent ces récompenses d’inscription disponibles que dans leurs succursales physiques.

Pendant ce temps, l’outil CardMatch de CreditCards.com est un autre canal par lequel ces offres ciblées sont souvent trouvées. Le site utilise des informations personnelles de base telles que votre nom, votre adresse et une partie de votre numéro de sécurité sociale pour vous mettre en correspondance avec les offres de cartes actuelles auxquelles vous pourriez être éligible.

Comment utiliser CardMatch

Lorsque vous visitez la page de l’outil CardMatch, cela ressemble à ceci:

Saisissez les informations personnelles requises, et si vous ne souhaitez pas être contacté de manière proactive par CardMatch à l’avenir, assurez-vous que la case «Envoyez-moi des informations» n’est pas cochée. Cela vaut également la peine de prendre un moment pour vous assurer que bien que ce que vous vous apprêtez à faire entraînera une soi-disant «enquête douce» sur vos antécédents de crédit, cela n’aura aucun impact sur votre pointage de crédit.

À partir de là, tout ce que vous devez faire est ensuite d’accepter les termes et conditions, et en moins de 60 secondes, vous devriez voir un aperçu de toutes les offres ciblées disponibles pour vous. La première fois que vous vérifierez, vous verrez peut-être certaines de ces offres impressionnantes qui ne sont pas accessibles au public, ou non. Le nombre d’offres que vous recevez et leur impression réelle ne seront pas constants, alors ne vous attendez pas au même type de liste chaque fois que vous accédez à l’outil pour le vérifier.

Si vous aimez tout ce que vous voyez et que vous souhaitez passer à l’étape suivante, aucune surprise là-bas. Cliquez sur le bouton “Appliquer maintenant”, et cela vous enverra sur le site de la banque pour terminer le processus de demande.

Un avant-goût de ce que vous pourriez trouver

Voici un exemple de la façon dont les offres qui sont parfois disponibles via CardMatch peuvent être beaucoup plus impressionnantes que ce que vous trouverez publiquement. Nous avons vu des offres ciblées apparaître sur CardMatch pour la Platinum Card® d’American Express qui offrent jusqu’à 100 000 points bonus lorsque vous effectuez des achats de 5 000 $ au cours de vos trois premiers mois.

Cette carte est idéale pour les voyageurs fréquents et, fondamentalement, le roi des cartes de récompenses de voyage premium en matière d’avantages de luxe. Pour ne mentionner que quelques-uns de ces avantages, vous obtiendrez des récompenses d’adhésion Amex, recevrez jusqu’à 500 $ en crédits annuels et aurez accès à un vaste réseau de salons d’aéroport dans le monde entier, entre autres avantages. La carte est livrée avec des frais annuels élevés, mais elle en vaut largement la peine pour ceux qui profitent de sa gamme complète d’avantages. Comparez cela à l’offre publique actuelle pour l’Amex Platinum – seulement 60 000 points de bienvenue après avoir dépensé 5 000 $ au cours des trois premiers mois.

Le dernier mot

Encore une fois, il convient de noter que la vérification de l’outil CardMatch ne doit pas être considérée comme un événement ponctuel. Si vous n’avez aucune offre pour le moment ou si vous n’êtes pas particulièrement enthousiasmé par ce que vous voyez, revenez plus tard – car vous pourriez l’être à ce moment-là. Les offres peuvent changer fréquemment et à tout moment.

Si vous attendez le bon moment pour demander une carte de crédit spécifique et que vous tombez sur une offre sur l’outil CardMatch qui est meilleure que ce que vous avez vu ailleurs, cela mérite certainement votre attention. Comme toujours, cependant, gardez à l’esprit votre propre situation financière ainsi que vos objectifs de voyage et vos antécédents de crédit lorsque vous décidez de demander une carte, ce qui peut également entraîner des dépenses que vous ne souhaitez pas modifier inutilement vos finances. . De plus, la liste des offres qui vous sont présentées n’est que cela – des offres, pas des garanties que vous serez approuvé pour les cartes.

