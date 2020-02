Si vous avez précommandé un Pixel 4, votre crédit de 100 $ expire aujourd’hui, alors n’oubliez pas de le dépenser maintenant

Si vous faisiez partie de ceux qui ont précommandé le Pixel 4 de Google, vous devez vous souvenir du crédit Google Store de 100 $ que vous avez obtenu lorsque vous l’avez fait. Ce dont vous ne vous souvenez probablement pas, c’est que le crédit est venu avec une date d’expiration fixée au 31 janvier, et c’est aujourd’hui. Si vous ne l’avez pas encore dépensé, il vous reste quelques heures pour acheter des cadeaux.

Détails de l’e-mail d’origine, y compris la date d’expiration du 31 janvier 2020.

Si vous ne savez pas si vous l’avez dépensé ou non, vous pouvez vérifier votre solde ici et il devrait vous indiquer la date d’expiration de votre prochaine expiration. Cela signifie que si vous avez acheté un Pixel 4 et que vous voyez qu’une partie de votre solde expirera à la date d’aujourd’hui, vous avez le reste de la journée pour l’utiliser ou le perdre.

Nous ne savons pas si des alertes par e-mail ont été envoyées à ceux qui ont précommandé pour les rappeler (nous avons déjà brûlé notre propre crédit), mais juste au cas où il n’y en aurait pas, nous vous le faisons savoir.

Si vous avez besoin d’idées sur quoi dépenser, certains accessoires pour votre Pixel 4 comme les excellents étuis en tissu, un chargeur de voiture sans fil, un dongle pour casque ou même juste une verrue murale et un câble de base peuvent être utiles. Si vous souhaitez diffuser un réseau plus large, vous pouvez payer en trop sur un Nest Hub pour 100 $ (ils sont souvent réduits bien en dessous), obtenir un contrôleur Stadia si vous souhaitez essayer la diffusion en continu de jeux, ou même ramasser un Nest Mini – que je recommande honnêtement comme une mise à niveau solide par rapport à un Home Mini pour 35 $ en ce moment.

Quoi que vous dépensiez, agissez rapidement, car ce crédit de pré-commande ne brûlera pas un trou dans votre poche numérique demain matin, si vous oubliez.