Si vous avez une carte de bibliothèque locale, Libby vous permettra d’accéder gratuitement à tous ses livres pendant que vous êtes coincé à la maison

Beaucoup d’entre nous sont coincés à la maison en ce moment en raison d’annulations de travail, d’un passage au travail à distance ou, plus généralement, d’une auto-isolation / distanciation sociale. Lorsque vous êtes à l’intérieur toute la journée, il est facile de s’ennuyer, mais si vous avez une carte de bibliothèque, vous pouvez au moins rattraper votre retard sans dépenser d’argent. Et oui, vous n’avez pas à quitter la maison pour le faire. Avez-vous entendu parler de Libby?

Il s’agit d’une application d’OverDrive, propriété de Rakuten, qui est un fournisseur de réseau de bibliothèques utilisé par plus de 45 000 bibliothèques et écoles dans 78 pays différents. En bref, c’est probablement le système que votre bibliothèque locale utilise, et cela signifie que Libby devrait fonctionner avec. (Si ce n’est pas le cas, désolé! Cela ne s’appliquera pas à vous, mais vous pourriez avoir une solution différente disponible.) Notez également que les restrictions concernant des choses comme le nombre de livres empruntés que vous serez autorisé peuvent varier selon la bibliothèque.

Comment commencer

Pour commencer, vous aurez besoin de l’application Libby du Play Store et d’une carte de bibliothèque.

La gauche: Écran de démarrage de Libby. Droite: Message post-configuration si vous demandez à Libby comment s’inscrire à une carte de bibliothèque lors de la visualisation de la sélection d’un réseau de bibliothèques.

Si vous n’avez pas de carte, Libby peut réellement vous aider. Bien que cela varie en fonction du type d’exigences imposées par votre bibliothèque locale (dont beaucoup sont malheureusement fermées en ce moment en raison de problèmes de coronavirus), Libby peut essayer de déterminer votre réseau en fonction de votre emplacement actuel et, au moins dans certains cas, vous montrer leur sélection pendant que vous définissez les détails de l’adhésion.

Dans la plupart des cas, si vous n’en avez pas, vous devrez visiter votre bibliothèque locale ou le site de son réseau séparément pour vous inscrire à une carte de bibliothèque. Mon réseau local de bibliothèques Minuteman ici dans la région de Boston, par exemple, vous permet de vous inscrire en ligne et d’obtenir une sorte de numéro de carte de bibliothèque probatoire de 6 mois, ce qui permet une utilisation limitée. Cela variera en fonction des politiques de votre bibliothèque, mais d’autres peuvent avoir des offres similaires, ce qui est particulièrement utile en ce moment avec les succursales fermées et nous coincés à la maison.

Le processus de connexion (qui peut varier en fonction de votre bibliothèque).

Si vous avez déjà une carte de bibliothèque, vous êtes en or. Lancez simplement Libby, suivez les instructions de conversation pour le lier au réseau de votre bibliothèque et connectez-vous en utilisant vos informations d’identification. Dans certains cas, il vous demandera votre numéro de carte de bibliothèque et un code PIN, mais vous pouvez également vous connecter avec un nom d’utilisateur et un mot de passe si c’est la forme que prend votre inscription (même si l’application n’est pas toujours claire sur cette distinction). Si nécessaire (ou si vous l’avez oublié), consultez le site de votre bibliothèque pour voir si vous pouvez définir un code PIN ou un mot de passe pour votre numéro de carte de bibliothèque / compte.

Utilisation de Libby

Écran “d’accueil” par défaut de Libby.

Une fois que vous y êtes, vous devriez être vidé sur un écran similaire à ce que vous voyez juste au-dessus. Libby a une interface minimale (parfois un peu trop minimale), mais il n’est pas difficile de s’y retrouver une fois que l’on s’y est habitué. Pour commencer, je vous recommande de définir certaines préférences via le gros bouton visible, de configurer des choses comme les langues que vous êtes à l’aise de lire et toutes les restrictions de contenu que vous souhaitez imposer.

“Explorer.”

Lorsque vous êtes prêt à trouver un livre, vous pouvez commencer à faire défiler vers le bas et à parcourir la sélection de contenu de la première page, qui comprend des éléments comme les livres audio actuellement disponibles et des listes organisées dans des catégories qui incluent des lauréats ou des candidats spécifiques, commence à de longues séries, et d’autres schémas organisationnels de genre. Vous pouvez également appuyer sur “Explorer” pour accéder à des recommandations guidées ou commencer à filtrer les catégories.

Affichage d’une liste de genres dans “Explorer” et mise en attente.

Lorsque vous consultez des listes de livres, il est facile de savoir lesquels sont disponibles. En plus du changement de texte, vous remarquerez que l’icône à droite change un calendrier si toutes les copies numériques de votre bibliothèque sont prêtées. Appuyez sur cette icône et vous obtiendrez une estimation de l’attente si vous placez une suspension, ainsi que des informations telles que le nombre de copies de la bibliothèque et le nombre de personnes en ligne devant vous. Parfois, les retards peuvent être assez longs.

La gauche: Emprunter un livre. Droite: Un livre prêté dans votre étagère.

Une fois que vous vous êtes installé sur quelque chose qui est disponible, l’emprunter n’est que quelques clics, puis il apparaît sur votre étagère.

Lire un livre à Libby.

Lorsque vous êtes prêt à lire, vous pouvez également le faire directement depuis l’application. Le lecteur eBook intégré propose la plupart des options que vous attendez, y compris des thèmes personnalisés (qu’il appelle «Éclairage»), des paramètres de taille de texte et des modèles de mise en page. Vous voudrez peut-être s’en tenir à la valeur par défaut de l’éditeur, afin que les choses ne se cassent pas.

Vous n’avez pas à lire votre livre de Libby

Ce n’est pas parce que vous avez utilisé Libby pour emprunter un livre que vous devez le lire depuis l’application – du moins, dans la plupart des cas. Bien que cela puisse varier, si vous êtes aux États-Unis, vous avez également la possibilité de lire des livres sur votre Kindle. Et pas seulement l’application Kindle, mais votre véritable appareil Kindle matériel.

Des choix, des choix.

La lecture à partir de l’application Libby est simple, appuyez simplement sur le choix. Mais si vous choisissez d’envoyer votre livre emprunté à un Kindle, vous serez redirigé vers une page de connexion pour votre compte Amazon. Suivez les invites pour vous connecter, sélectionnez l’appareil Kindle auquel vous souhaitez qu’il soit livré (y compris les appareils Android avec l’application Kindle), puis appuyez sur “Obtenir le livre de bibliothèque” lorsque vous avez fait votre choix.

Déplacer un livre emprunté vers votre Kindle.

Votre prêt a une date d’expiration, la même que si vous lisez Libby lui-même, mais vous pouvez profiter de la commodité d’utiliser votre Kindle. Je dois également noter, sauf restriction, que votre livre emprunté peut être lu à partir de n’importe quelle application Kindle ou appareil associé à votre compte, afin que vous puissiez basculer entre les appareils et synchroniser votre position avec la même facilité que n’importe quel livre acheté sur Amazon – c’est-à-dire, sauf jank de synchronisation Kindle préexistant.

Lisez comme bon vous semble.

Libby prend également en charge les livres audio, si l’écoute est plus votre style. Que vous finissiez par emprunter quelque chose de la liste des best-sellers, que vous terminiez une ancienne série ou que vous trouviez quelque chose de complètement nouveau à apprécier, Libby peut vous faire économiser de l’argent et des ennuis tout en vous évitant l’ennui. Comme nous sommes tous pris au piège à la maison dans les semaines (ou mois?) À venir, au moins nous ne manquerons pas de choses à lire.