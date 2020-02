Si vous êtes assez John Wick, vous pouvez gagner 10 000 $ en jouant au Pistol Whip

Êtes-vous un fan de Pistol Whip? Tirer dans des couloirs, à la manière de John Wick, peut vous rapporter de sérieux prix lors du prochain tournoi Pistol Whip en mars. La Ligue d’athlétisme virtuel organise le tout premier tournoi Pistolet fouet avec une cagnotte de 10 000 $, et la meilleure partie est que vous pouvez participer dans le confort de votre propre maison. Visitez le site Web de la Ligue d’athlétisme virtuel pour vous inscrire et vous entraîner avant le tournoi les 13 et 14 mars. Les joueurs peuvent s’affronter sur n’importe quelle plate-forme, y compris Oculus Quest, Oculus Rift ou SteamVR.

Vous n’avez jamais entendu parler de Pistol Whip ou vous n’avez aucun moyen de jouer à la maison? Ne vous inquiétez pas, car une arcade Springboard VR près de chez vous est plus que disposée à vous montrer les cordes afin que vous puissiez vous mettre en forme à temps pour le tournoi. Le tournoi se déroule dans des arcades VR entre le 19 et le 22 mars, ce qui vous donne un mois complet pour vous entraîner avant le début des festivités. Consultez le site Web de Springboard VR pour trouver un emplacement participant près de chez vous.

Les prix pour les deux vont de 100 $ pour la 8e place à 500 $ pour la 1re place, peu importe où vous jouez. Cela signifie que les joueurs peuvent gagner jusqu’à 500 $ depuis leur domicile ou une arcade VR. Les meilleurs joueurs gagneront un voyage tous frais payés à Salt Lake City, Utah pour participer à la finale le 29 mars 2020 et partager un pool de prix de 5000 $, y compris un Oculus Rift S.Les 8 meilleurs gagnants recevront un butin package de Cloudhead Games et un avatar personnalisé de Wolf 3D.

Cependant, Pistol Whip n’est pas le seul jeu que la Ligue d’athlétisme virtuel utilise pour les compétitions avec des scores élevés. Sur la liste sont des classiques comme Beat Sabre, Arizona Sunshine, Space Pirate Trainer, Sprint Vector et plusieurs jeux supplémentaires où les joueurs peuvent concourir au niveau mondial pour des prix en argent et d’autres swag. C’est une excellente occasion de montrer au monde vos compétences de jeu et enfin d’obtenir une compensation monétaire pour votre travail acharné!

Comment acquérir des compétences comme John Wick à temps pour le tournoi Pistol Whip