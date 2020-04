Si vous êtes mis en quarantaine et que vous utilisez davantage les cartes de crédit, ce sont les meilleures pour les dépenses quotidiennes – .

Qu’il s’agisse de commander des livraisons d’épicerie, de compter davantage sur Amazon ou de se tourner vers des options de livraison de repas comme UberEats plus que dans les jours précédant le coronavirus, l’épidémie du virus mortel COVID-19 qui a entraîné des quarantaines et des commandes à domicile nous a tous utilisent davantage les cartes de crédit pour les achats quotidiens.

Si vous vous retrouvez de plus en plus en plastique ces jours-ci au lieu d’ouvrir votre portefeuille pour de l’argent, voici nos recommandations pour les meilleures cartes de crédit à utiliser dès maintenant pour effectuer certains de ces achats quotidiens.

L’une des choses que j’ai remarqué en faisant plus dans les rares cas où je m’aventure hors de mon appartement pendant la crise des coronavirus est que je cherche une carte de crédit plus souvent ou que j’utilise Apple Pay au lieu de payer pour articles en espèces. Faire ce dernier signifie changer les choses, et cela ressemble plus à un risque lorsque vous manipulez de l’argent dans les deux sens alors que nous sommes tous censés pratiquer la distanciation sociale (c’est pourquoi Apple Pay et les options de paiement sans contact sont un service particulièrement excellent maintenant).

En fin de compte, c’est le moment idéal pour faire le point sur votre situation de carte de crédit et déterminer si vous avez le bon morceau de plastique qui vous récompense pour les achats quotidiens tels que l’essence, l’épicerie et les repas au restaurant. Quand il s’agit de choisir la bonne carte de crédit pour ces dépenses, pensez à celle qui vous en donnera le plus pour votre argent.

Quelle est la meilleure carte à utiliser pour les achats quotidiens, lorsque vous ne travaillez pas nécessairement pour répondre aux exigences de dépenses minimales sur une carte de crédit de voyage qui ouvre un généreux bonus d’inscription? D’une carte de remise en argent simple qui rapporte 2% sur toutes les dépenses aux cartes de récompenses précieuses, voici une liste des cartes qui offrent le meilleur retour sur les dépenses quotidiennes sans bonus.

N’oubliez pas: il n’y a pas de «meilleure» carte pour les dépenses quotidiennes, quelle que soit la meilleure pour votre situation. Chaque carte de cette liste est utile pour les dépenses quotidiennes, il suffit de choisir celle qui correspond à vos propres habitudes et objectifs de dépenses.

Les meilleures cartes de crédit pour les dépenses quotidiennes en 2020

Avec un taux de gain de 2 points par dollar dépensé sur tout, une offre de bienvenue de 50 000 miles (une fois que vous avez dépensé 3 000 $ en achats dans les trois mois suivant l’ouverture du compte) et des frais annuels annulés pour la première année, le Capital One Venture est un populaire carte de voyage de niveau intermédiaire. Maintenant que Capital One a des partenaires de transfert pour les compagnies aériennes et les hôtels, cette carte est encore plus intéressante pour quiconque souhaite gagner des récompenses bonus à chaque achat.

En plus de transférer vos points à une compagnie aérienne, vous pouvez échanger vos miles à un taux fixe de 1 cent chacun en crédits de relevé pour «effacer» les achats de voyage que vous avez effectués au cours des 90 derniers jours.

La carte Amex EveryDay Preferred est une carte de tous les jours lucrative si vous pouvez vous engager à 30 transactions par mois. En effet, en plus de gagner des points Membership Rewards sur les catégories de bonus de tous les jours (1 point par dollar dépensé en dépenses non-bonus), vous gagnerez 50% de points en plus à chaque cycle de facturation si vous effectuez 30 achats ou plus.

S’il s’agit de votre seule carte de crédit ou de l’une des rares cartes que vous utilisez pour vos achats quotidiens, vous devriez pouvoir gagner 50% de points bonus par mois pendant toute la durée de vie de la carte. Vous gagnerez en effet 1,5 point de fidélité par dollar sur les dépenses quotidiennes non bonus.

La carte est livrée avec des frais annuels de 95 $, mais vous pouvez gagner encore plus de points grâce aux catégories de bonus quotidiennes populaires de la carte telles que 3x points par dollar dépensé dans les supermarchés américains (jusqu’à 6000 $ en achats par an, puis 1 point par dollar dépensé) et 2 points par dollar dépensé dans les stations-service américaines.

La carte Blue Business Plus rapporte 2 points par dollar dépensé sur tous les achats, jusqu’à 50 000 $ par an, puis 1 point par dollar dépensé. Le Points Guy valorise les points Membership Rewards à 2 cents chacun, ce qui signifie que cette carte offre un retour de 4% sur toutes les dépenses.

Vous pourriez potentiellement gagner 100 000 points Membership Rewards par an en dépensant 50 000 $, et il existe de nombreuses façons d’échanger des points Membership Rewards pour une valeur maximale. Cependant, pour rappel, il s’agit d’une carte de visite, donc beaucoup de gens ne pourront pas en faire la demande (bien que vous puissiez être plus éligible que vous ne le pensez).

La carte Bank of America Premium Rewards est accompagnée d’un excellent bonus d’inscription d’une valeur de 50 000 points, et elle comprend également un crédit annuel de 100 $ pour frais accessoires.

Les points gagnés peuvent être échangés contre des voyages, des remises en argent ou même un dépôt en espèces sur un compte Bank of America ou Merrill Lynch lié. La carte rapporte 1,5 fois sur les dépenses non-bonus et 2x points sur les voyages et les repas, et elle devient encore plus attrayante lorsqu’elle est combinée avec le programme Preferred Rewards de Bank of America.

Pour augmenter considérablement la valeur de votre retour de dépenses, vous aurez besoin d’un compte chèque Bank of America éligible avec un solde quotidien moyen d’au moins 20 000 $. Le plus gros bonus est disponible pour les clients avec un solde de 100 000 $ ou plus – à ce niveau, vous gagnerez 3,5 points par dollar dépensé pour les repas et les voyages, et 2,62 points par dollar dépensé pour les dépenses non bonus.

La carte Citi Double Cash offre 2% de remise sur tout – 1% lorsque vous effectuez un achat et 1% supplémentaire lorsque vous le remboursez. Citi permet également la remise en argent de la carte Double Cash en points Citi ThankYou.

La carte a une forte valeur autonome, mais associée à des cartes Citi plus premium, vous pouvez extraire une valeur incroyable pour les voyages puisque Citi vous permet de transférer des points à leurs partenaires aériens et de réserver des primes de vol.

Cette carte rapporte 1% de remise en argent sur les dépenses quotidiennes, ce qui n’est pas beaucoup – mais la vraie raison pour laquelle nous pensons que la Blue Cash Preferred est une carte de dépenses quotidiennes supérieure a à voir avec ses catégories de bonus lucratives. Ils incluent:

6% de retour sur les abonnements de streaming américains (Netflix, Disney +, Hulu, etc.)

6% de retour dans les supermarchés américains (jusqu’à 6 000 $ par an) puis 1% par la suite

3% de retour sur les transports en commun (parking, péages, covoiturage, métro, etc.)

3% de retour dans les stations-service américaines

1% partout ailleurs

Remarque: Cette carte a des frais annuels de 95 $ et est idéale pour les achats aux États-Unis, car elle impose des frais de transaction à l’étranger de 2,7%.

