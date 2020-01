Si vous utilisez toujours Android 2.3.7 Gingerbread, WhatsApp cessera de fonctionner pour vous demain

Le jour est venu. Nous savions que c’était sur nous, nous nous y préparions, nous stockions des fournitures au cas où cela provoquerait l’apocalypse, et maintenant tout ce que nous pouvons faire est de nous préparer à l’impact. Demain, WhatsApp cessera de fonctionner sur les appareils exécutant Android 2.3.7. Votre collectionneur Galaxy S, Desire HD, Nexus One, Droid X2 et d’autres téléphones de cette époque deviendront malheureusement un peu moins utiles à partir de ce moment.

WhatsApp nous avait mis en garde contre ce destin imminent en 2017, mais encore, trois ans ne sont pas nécessairement assez longs pour se préparer à une perte aussi colossale. Si vous êtes de l’autre côté de la fracture mobile, iOS 8 est également en conserve. WhatsApp prend officiellement en charge Android 4.0.3+ et iOS 9+ maintenant.

Selon les derniers chiffres de distribution Android, qui remontent à mai 2019, le pain d’épice rejeté (2,3) représentait toujours 0,3% des appareils Android actifs. (C’est probablement plus que la part actuelle d’Android 10 – aïe!) Malgré leur résilience et leur refus de mourir, ces magnifiques téléphones rétro avec la commodité magnifiquement rare de la prise casque, les boutons physiques et la caméra unique à l’arrière, devront désormais faire face aux mêmes Froyo a fait de la musique avant eux. Je ne dis pas que c’est le dumping de WhatsApp sur Android 2.2 qui a provoqué la régression du marché de Froyo, mais le moment était certainement fortuit.

Si vous utilisez toujours un appareil Gingerbread ou connaissez quelqu’un qui l’est, je voudrais d’abord vous féliciter d’avoir gardé la batterie et l’écran en vie et d’avoir suffisamment de patience pour gérer cette petite quantité de stockage et de RAM, mais surtout, s’il vous plaît améliorer. Pas pour WhatsApp, pas pour les fonctionnalités, mais pour la sécurité. Android était beaucoup plus souple avec ce qu’il permettait aux sites et applications malveillants de faire à l’époque.

Cela soulève également la question de la disponibilité des produits technologiques. Les téléphones en pain d’épice ont moins d’une décennie, mais ils sont presque obsolètes depuis plusieurs années déjà – c’était l’un des derniers clous de leur cercueil. Cette durée de vie est beaucoup plus courte que celle à laquelle nous sommes habitués pour la plupart des appareils électroniques et électroménagers, et elle devient encore plus courte. Nous devrions commencer à plaider pour une «date d’expiration» plus claire pour les gadgets (en particulier maintenant avec l’avènement des produits pour la maison intelligente), un moyen durable de s’en débarrasser lorsqu’ils ont dépassé cette date et un chemin de mise à niveau abordable pour les utilisateurs qui peuvent ‘t faire des folies sur un nouveau téléphone ou ordinateur tous les deux ans.

Pour l’instant, cependant, éteignez simplement ce téléphone Dang Gingerbread et vérifiez autour de vous un bon endroit pour le renvoyer au recyclage.