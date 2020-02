Si vous voulez une année gratuite d’Apple TV +, vous devrez peut-être la racheter aujourd’hui

Les clients qui ont acheté un produit Apple entre le 10 septembre et le 1er novembre doivent utiliser l’abonnement Apple TV + gratuit de leur année dès aujourd’hui.

Apple a annoncé la promotion l’année dernière. Dont les termes complets stipulaient:

L’offre est disponible pour une durée limitée seulement.

L’offre ne peut pas être combinée avec d’autres essais gratuits ou offres pour Apple TV +.

Une seule offre par famille, quel que soit le nombre d’appareils achetés. Vous pouvez partager votre Apple TV + gratuite pendant 1 an avec jusqu’à 5 autres membres de la famille via le partage familial.

Échangez votre 1 an gratuit dans l’application Apple TV à partir du 1er novembre 2019. Assurez-vous que votre appareil éligible exécute les derniers iOS, iPadOS, tvOS ou macOS.

L’offre doit être réclamée dans l’application Apple TV dans les 3 mois suivant la première configuration de votre nouvel appareil. Pour voir l’offre apparaître, vous devrez vous connecter avec votre identifiant Apple sur votre nouvel appareil. Si vous avez acheté votre nouvel appareil avant le lancement d’Apple TV + le 1er novembre, vous aurez 3 mois à compter du 1er novembre pour l’utiliser.

En réclamant l’offre, vous vous engagez à un abonnement de 4,99 $ / mois qui commence immédiatement après le 1 an gratuit et se renouvelle automatiquement jusqu’à ce qu’il soit annulé.

Vous pouvez annuler à tout moment dans les paramètres au moins un jour avant chaque date de renouvellement.

Si vous annulez pendant votre année gratuite, vous et les membres de votre famille perdrez immédiatement l’accès à Apple TV + et le reste de votre essai gratuit d’un an. Vous ne pouvez pas réactiver cet essai.

Appareils éligibles:

Tout nouvel iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV ou Mac capable d’exécuter les derniers iOS, iPadOS, tvOS ou macOS achetés après le 10 septembre 2019 auprès d’Apple ou d’un revendeur agréé Apple est éligible.

Cela signifie que si vous avez acheté l’un des appareils répertoriés entre le 10 septembre et le 1er novembre, aujourd’hui, le 31 janvier, c’est votre dernière chance de profiter de l’abonnement gratuit. Avec des émissions à succès comme The Morning Show, See, For All Mankind et plus, c’est vraiment une évidence.

Diffusion en direct du Super Bowl 2020: Comment regarder le gros match gratuitement

Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre guide d’enregistrement de votre Apple TV + gratuite pendant 1 an.

Pour tout appareil acheté après le 1er novembre, vous disposez toujours des 3 mois standard à compter de la date de configuration de votre nouvel appareil. Mais comme nous venons de le dire, il n’y a aucune raison pour laquelle vous ne voudriez pas vous inscrire à l’Apple TV + gratuite pendant un an, alors qu’attendez-vous?

L’horloge tourne!

Apple TV +

Regardez les nouveaux épisodes de SEE, For All Mankind et The Morning Show maintenant!

Abonnez-vous ou profitez d’un an de visionnage gratuit si vous avez acheté un iPhone, iPod, iPad Mac ou Apple TV après le 10 septembre 2019.