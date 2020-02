Simplifiez la saisie partout avec un clavier Gotek Slim

Cela peut être un énorme douleur en essayant de taper et de formater quelque chose que vous venez de taper en utilisant uniquement votre téléphone. Si seulement il y avait un clavier construit juste pour ces situations. Le clavier Gotek Slim est la solution idéale, et il est proposé aujourd’hui.

Le Gotek Slim dispose d’une batterie qui permet jusqu’à 100 heures de fonctionnement et presque trois mois de veille. Charger aussi peu que quatre fois par an semble être un commerce équitable. Il est compatible Bluetooth et se souvient de votre dernier appareil utilisé pendant une connexion rapide.

Il convient également de noter que vous n’avez pas à sacrifier les fonctionnalités de ce clavier portable. Le Gotek Slim dispose d’un Disposition qwerty à 64 touches il doit donc ressembler à la frappe à laquelle vous êtes habitué. Vous pouvez également compter sur rétroéclairage réglable pour vous aider à voir vos clés dans n’importe quel éclairage. Ce n’est pas le Razer’s Chroma, mais il bat bien sûr la frappe sur un téléphone.

Gotek Slim en un coup d’œil:

Jusqu’à 100 heures de fonctionnement et 90 jours de veilleFacile à connecter et mémorise le dernier appareil utilisé pour une reconnexion transparenteDisposition qwerty à 64 touches avec touches fonctionnelles, y compris la maison, la recherche et la lecture multimédiaPrend en charge les appareils avec une taille d’écran allant jusqu’à 10 poucesLa luminosité des touches rétroéclairées s’ajuste automatiquement en fonction des conditions d’éclairage

Le clavier Gotek Slim a un valeur au détail de 49 $, mais vous pouvez le saisir pour 39,99 $ dès maintenant. Économisez 9 $ et de nombreux maux de tête en essayant de taper et de formater sur vos minuscules petits écrans.

La vente se terminera bientôt alors consultez le clavier via le widget ci-dessous.

