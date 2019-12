Sir Jony Ive fait un don de 100 000 £ à la campagne de plantation d'arbres Daily Mail

LONDRES – Sir Jony Ive a fait don de 100 000 £ (129 548 $) pour la plantation de vergers dans des écoles britanniques. L'ancien directeur de la conception d'Apple a déclaré qu'il trouvait les arbres «profondément bons pour apprendre et créer».

Sir Jony Ive est un arbre ange

La campagne Be A Tree Angel est gérée par The Daily Mail en association avec l'association caritative The Tree Council. Le don de Sir Jony permettra de financer 1 000 vergers dans 1 000 écoles. Il a déclaré que les arbres à journaux avaient joué un rôle clé dans sa conception du nouveau campus d'Apple Park:

J'adore les arbres et au fil des ans, je les ai grimpés, mangés et tombés, et en ai planté autant que possible. J'adore m'asseoir à leur ombre. L'une des idées fondamentales pour la conception d'Apple Park était de créer des hectares de parcs et de vergers. Pouvoir contribuer à un projet qui me tient à cœur est fabuleux.