Siri a été mis à jour pour répondre à vos questions sur le coronavirus

Si vous craignez que vous ayez COVID-19 et que vous souhaitiez poser vos questions à quelqu’un, vous pouvez maintenant le faire en demandant à Siri.

Signalé par CNBC, Apple a publié une mise à jour de Siri avec des informations des Centers for Disease Control and Prevention et du United States Public Health Service.

Les utilisateurs peuvent désormais demander “Hey Siri, ai-je un coronavirus?” et Siri les guidera à travers quelques questions pour aider à déterminer s’ils doivent consulter un médecin. Il demandera aux utilisateurs s’ils présentent les symptômes les plus couramment liés au COVID-19, tels qu’une fièvre, une toux sèche ou un essoufflement.

Apple a publié un outil de triage des symptômes COVID-19 dans Siri. Demandez “comment savoir si j’ai un coronavirus?” et il vous guidera à travers un flux approuvé par le CDC.

C’est à cela que devraient servir les assistants vocaux.

Si vous répondez que vous présentez des symptômes extrêmes ou potentiellement mortels, Siri vous conseillera d’appeler immédiatement les services d’urgence et de consulter un médecin.

Si vous dites que vous présentez des symptômes mais qu’ils ne mettent pas la vie en danger, Siri vous dira de rester à la maison et d’éviter tout contact avec d’autres personnes. Il recommande de contacter votre médecin si vos symptômes s’aggravent.

Pour ceux qui pourraient être intéressés à se connecter à un médecin à domicile, Siri vous reliera également à certaines options de télémédecine disponibles sur l’App Store.

La mise à niveau vers Siri n’est actuellement disponible que pour les utilisateurs aux États-Unis et il n’est pas clair si ou quand elle sera disponible pour les utilisateurs à l’international.