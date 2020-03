Siri fournit désormais des conseils sur les coronavirus du CDC et du service de santé publique des États-Unis

Les utilisateurs d’iPhone qui interrogent Siri sur COVID-19 peuvent désormais remplir un questionnaire sur leurs symptômes et leur exposition potentielle au virus pour mieux comprendre leur état de santé, comme l’a noté CNBC. Apple dit que les réponses proviennent du CDC et du U.S.Public Health Service, une division du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Apple a également partagé aujourd’hui un PSA lié au COVID-19 du White House Coronavirus Task Force dans son App Store sur les appareils iOS, comme retweeté par René Ritchie.

Hou la la! Cela lorsque vous ouvrez l’App Store d’Apple.

Bravo @Apple @tim_cook @TWiT @ant_pruitt @reneritchie pic.twitter.com/8w6OqKW92m

– Demian Dellinger (@DemianCo) 21 mars 2020



Le même message d’intérêt public peut également être visionné sur Apple.com.

Apple a déclaré plus tôt qu’il faisait don de millions de masques à des professionnels de la santé aux États-Unis et en Europe. Étiquettes: Siri, Coronavirus COVID-19

Cet article, “Siri fournit désormais des conseils sur les coronavirus du CDC et du US Public Health Service”, a été publié pour la première fois sur MacRumors.com.

