Siri peut vous guider à travers les symptômes du coronavirus

Siri a une nouvelle capacité: elle peut répertorier les symptômes du coronavirus si vous vous demandez si vous en avez.

Dr. Siri

Demandez simplement: «Ai-je un coronavirus» ou «Ai-je COVID-19?» et Siri vous guidera à travers une liste de symptômes en utilisant les réponses du U.S.Public Health Service avec le CDC.

Les symptômes peuvent comprendre un essoufflement, une toux sèche ou de la fièvre. Si vous présentez certains des symptômes les plus mortels, Siri vous conseillera d’envisager d’appeler le 911. Si vous lui dites que vos symptômes ne sont pas graves, Siri vous dira de rester à la maison et d’éviter tout contact avec d’autres personnes.

Tags: Coronavirus, médical, SIri

