Six mois (et un peu) avec l’iPhone

En septembre dernier, j’ai commencé à utiliser un iPhone comme téléphone principal pour la première fois. J’avais auparavant des appareils Samsung Galaxy Android comme téléphone principal, même si j’avais un iPhone comme appareil de travail à certains moments. TL / DR: J’aime avoir des connaissances pratiques sur de nombreux appareils / plateformes. En fin de compte, je suis allé pour l’iPhone XR, et un peu plus de six mois, il y a des tas de choses que j’aime à ce sujet. Il y a cependant encore quelques petits reproches.

Les choses que j’aime dans mon iPhone…

En septembre, j’ai salué la durée de vie de la batterie de l’appareil. Il est toujours bien meilleur que tout autre appareil que j’ai eu, presque toujours pendant toute la journée – même en cette période chargée en FaceTime! Je reste également convaincu que FaceID est l’une des fonctionnalités d’Apple les plus sous-estimées. La joie de l’expérience largement transparente qu’il offre, en particulier lors de l’accès à mon gestionnaire de mots de passe ou de l’utilisation d’Apple Pay, n’a toujours pas perdu sa nouveauté.

Mais il y a d’autres choses que j’apprécie vraiment aussi. Certains d’entre eux sont des éléments de l’écosystème assez basiques comme la synchronisation de photos et de vidéos sur plusieurs appareils via iCloud. Un autre serait l’application Podcast. J’écoute principalement des podcasts sur mon téléphone, mais cela me permet d’écouter des émissions facilement sur n’importe quel appareil sans avoir besoin de quoi que ce soit. Comme espéré, cela s’est encore amélioré avec l’arrivée de macOS Catalina. En général, la consommation de contenu de toutes sortes sur l’iPhone est excellente.

Je trouve également une grande utilité dans l’application Santé, et en particulier comme elle se synchronise avec d’autres applications iOS comme Streaks. L’appareil photo, bien qu’il ne soit pas conforme aux normes de celles de l’iPhone 11 / Pro, résiste incroyablement bien. D’autres choses que j’aime – l’outil d’analyse, par exemple – sont cachées un peu plus profondément dans le système d’exploitation mais font vraiment une grande différence, tout comme l’arrivée de la fonction Express Transit d’Apple Pay au Royaume-Uni.

… Et des choses que je n’aime pas tant

Malheureusement, j’ai trouvé qu’Apple Arcade n’offrait pas un rapport qualité / prix suffisant et j’ai annulé mon abonnement. Les cartes sont inacceptablement mauvaises et ont dû disparaître. De plus, j’ai remplacé l’application Mail par défaut par Sparks sur tous mes appareils (Mac mini, iPhone, iPad). C’est certainement une amélioration par rapport à la valeur par défaut.

Dans l’ensemble, le bon l’emporte sur le mauvais. Voici les six prochains mois!